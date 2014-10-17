İranlı general Irak'ta IŞİD'e karşı savaşta

İran Özel Kuvvetler Birliği Kudüs'ün komutanı General Kasım Süleymani, Kuzey Irak'ta peşmerge komutanlarıyla poz verdi. İran televizyonunun servis ettiği görüntü ve fotoğrafları İngiliz The Guardian gazetesi yayınladı.

'Suriye taktiğini Irak'ta uyguluyor'

İran, Suriye rejimiyle birlikte savaşması için "gönüllü milisler" oluşturuyor ve bu milisleri yorgun Suriye ordusuyla birlikte savaşmaya gönderiyordu. Ordu ve milisler, IŞİD'in de dahil olduğu Sünni ağırlıklı muhalif gruplarla savaşıyordu.

Bugün ise General Süleymani Bağdat'ta aynı taktiği uyguluyor. Özetle İran, Şii gönüllüleri örgütleyerek Irak ordusuyla birlikte savaşmaya gönderiyor.

'Erbil ve Bağdat'ı kurtardı' iddiası

Irak topraklarında IŞİD'e karşı savaşan birliklerin komutanlığını yürüten Kasım'ın, geçtiğimiz günlerde ölümden döndüğü açıklandı. Kasım'ın yönetimindeki Kudüs birliklerinin Erbil'in düşmemesinde ve Bağdat savunmasında büyük rolü olduğu iddia edildi.