T24 LogoT24 Logo
Dünya

İranlı general Irak'ta IŞİD'e karşı savaşta

İran, IŞİD tehdidine karşı peşmergelere yardım için general Kasım Süleymani'yi Kuzey Irak'a yolladı

17 Ekim 2014 18:19

İran Özel Kuvvetler Birliği Kudüs'ün komutanı General Kasım Süleymani, Kuzey Irak'ta peşmerge komutanlarıyla poz verdi. İran televizyonunun servis ettiği görüntü ve fotoğrafları İngiliz The Guardian gazetesi yayınladı.

 

'Suriye taktiğini Irak'ta uyguluyor'

 

İran, Suriye rejimiyle birlikte savaşması için "gönüllü milisler" oluşturuyor ve bu milisleri yorgun Suriye ordusuyla birlikte savaşmaya gönderiyordu. Ordu ve milisler, IŞİD'in de dahil olduğu Sünni ağırlıklı muhalif gruplarla savaşıyordu.

Bugün ise General Süleymani Bağdat'ta aynı taktiği uyguluyor. Özetle İran, Şii gönüllüleri örgütleyerek Irak ordusuyla birlikte savaşmaya gönderiyor.

 

'Erbil ve Bağdat'ı kurtardı' iddiası

 

Irak topraklarında IŞİD'e karşı savaşan birliklerin komutanlığını yürüten Kasım'ın, geçtiğimiz günlerde ölümden döndüğü açıklandı. Kasım'ın yönetimindeki Kudüs birliklerinin Erbil'in düşmemesinde ve Bağdat savunmasında büyük rolü olduğu iddia edildi.

ETİKETLER

iranlı generalkasım süleymanikuzey ırakışidsavaşgönderdiordubağdatguardian

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Kanal İstanbul Çalıştayı'nda İmamoğlu'ndan Erdoğan'a mesaj: Hiç kimse ama hiç...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24