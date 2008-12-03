İranlı gençler AIDS'te dünya birincisi

Halen HIV pozitif 70-80 bin kişinin bulunduğu İran’ın, gençler arasındaki AIDS vakalarında dünya birincisi olduğu ortaya çıktı



70-80 bin kişinin AIDS'e yol açan HI virüsü taşıdığı İran’daki tehlikeli cinsel ilişkilerin ülkede bir AIDS dalgasını yarattığı kaydedildi. İran’ın, gençlerdeki AIDS olaylarında dünya birincisi olduğu da ortaya çıktı.



İran’daki resmi istatistiklere göre, HIV pozitif kişileri sayısı, 18 bini aştı. Ancak HIV ile mücadele kurum başkanı Abbas Sadagat, ülkede 70-100 bin HIV pozitif kişinin bulunduğunu, bu kişilerin çoğunun henüz muayene olmadığını söyledi.



Sağlık Bakanı Karman Bagheri Lankarani de, Azeri Trend haber ajansınca yansıtılan açıklamalarında, İran’da HI virüsünün o kadar yayılmasını “bazı gençlerin tehlikeli cinsel ilişkileri kurma eğilimi"ne bağladı.



Bu arada, İran’ın gençler arasındaki AIDS olayları konusunda dünya birincisi olduğu belirtildi. İran Parlamentosu Sağlık Komisyonu Üyesi Amir Hüseyin Gazizade ise, HIV’nin ülkede yayılmasınından “gizli cinsel ilişkiler"den sorumlu tuttu.



HIV sorununun, İran’da zihni ve dini nedenlerden dolayı açık bir biçimde tartışılmaması ve kamuoyunun bilgilendirilmemesinin sonucunda virüsün bulaştığı kişilerin sayısının 'dramatik' bir biçimde arttığı da belirtildi.

