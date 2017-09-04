İranlı futbolsever kadınların maç bileti heyecanı kısa sürdü

İran'da salı günü İran ve Suriye milli takımları arasında yapılacak 2018 Dünya Kupası eleme maçının biletleri internette satışa sunulduğunda kadınlara özel bilet satışı ülkede şok etkisi yarattı. Bazıları bu sürprizden duydukları memnuniyeti Twitter'da Farsça "Biletim var" anlamına gelen hashtag ile paylaştılar.

İran basınında yer alan haberlerde görüşlerine yer verilen İranlı futbolsever kadınlar heyecanlarını dile getirdiler. Reform yanlısı Shahrvand gazetesine konuşan futbolsever Arife Elyasi "Çok heyecanlandım...İnanılmaz bir olaydı" derken, aynı gazeteye konuşan başka bir İranlı kadın, Zehra Caferzade, futbol sevmemesine rağmen bilet aldığını söyledi. Caferzade "Eğer yapmasam çok önemli bir olayı kaçırmış olacağım hissiyatına kapılmıştım" dedi.

Ancak İranlı kadınların yaşadığı heyecan, yapılan resmi açıklama ile yerini hüzne bıraktı. İran Futbol Federasyonu'ndan yapılan yapılan açıklamada Tahran'daki "Azadi Stadyumu'nda yapılacak İran-Suriye karşılaşmasının kadınların huzurunda yapılmasına izin verilmesi konusunda bir plan yoktur" denildi ve "teknik bir hata" olduğu belirtildi. Federasyon kadınların biletlerinin iptal edilip ücretlerinin iade edileceğini bildirdi.

İran'da 1979 İslam Devrimi'nden bu yana kadınların futbol ve güreş gibi bazı spor aktivitelerini izlemesi yasak. İranlı yetkililer kadınların bu tür "avam" ortamlardan korunması gerektiğini düşünüyor.

İran 2018 Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanan ilk ülkelerden biri olmuştu.

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AFP/SSB,BK