İranlı feminist: Susmayacağım

TAHRAN - İran'da kadın hakları alanındaki mücadelesi nedeniyle iki kez hapis cezasına çarptırılan ve pasaportuna el konan Pervin Ardalan, "Hepimizi susturmak istiyorlar" dedi ve mücadeleden vazgeçmeyeceğini söyledi.



İran yasalarındaki kadın-erkek eşitliğine aykırı düzenlemelerin değiştirilmesi amacıyla başlatılan "1 milyon imza" kampanyasının liderlerinden olan Ardalan (41), başkent Tahran'da büro olarak kullandığı evinde Reuters'a verdiği demeçte, "Hepimizi susturmak istiyorlar, ama beni durduramazlar" diye konuştu.



2006'da başlayan kampanyaya katılan birçok kadın gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan çoğu birkaç hafta içinde serbest bırakılırken, 10'dan fazlasına hapis cezası verildi.



1 milyon imza kampanyasını düzenleyenler İran yasalarında kadınlara karşı varolan ayrımcılığın onları boşanma, miras, çocukların velayeti ve diğer alanlarda "ikinci sınıf vatandaş" haline getirdiğini ileri sürüyor. İran yetkilileri ise bu iddiaları rejimi yıkmak isteyen batılı merkezlerin propagandası olarak niteliyor ve İran'da kadınların, Batı'daki cinsellik sembolü statüsüne karşı koruma altında olduğunu ve ilahi şeriat kurallarının uygulandığını ifade ediyor.



İki gösteriye katıldığı için biri 2, diğeri 3 yıl hapis cezasına çarptırılan ve cezaları ertelenen Ardalan, çalışmalarını engellemek için verildiğini düşündüğü bu hapis kararlarına karşı temyize başvurduğunu belirtti.



Devletin tutumu konusunda, "Gerçekten, ne istediklerini bilmiyorum. Hapis (cezasının) onlar için önemli olduğunu sanmıyorum. Onlar için önemli olan bizi kontrol etmek" diyen Ardalan, "(Bütün bu baskılara karşı) sesimizin gücü artacak, çalışmalarımıza devam etmek için yeni metotlar, yeni yollar, yeni alanlar, yeni mekanlar bulacağız" açıklamasında bulundu.



PALME ÖDÜLÜNÜ ALMASINA İZİN VERİLMEDİ



İran polisi, Mart'ta Ardalan'ın kazandığı Olof Palme ödülünü almak için Stockholm'e gitmesine izin vermedi ve pasaportuna el koydu. Ardalan ödülü kendi adına alması için kız kardeşini İsveç'e gönderdi ve ödül konuşmasının görüntülü kaydını iletti.



Ardalan internette yayımlanan makaleleri nedeniyle açılan yeni bir dava için 10 gün içinde tekrar mahkemeye çıkacak.



Ardalan, imza kampanyasının İran'da kadınların durumu ile ilgili bir bilinç yarattığını ve başkent Tahran ve diğer kentlerde yüzlerce kadını harekete geçirdiğini belirtiyor ve "Toplumu demokratikleştirmeye çalışıyoruz. Bu bizim üstlendiğimiz büyük rol" dedi.



Ancak Avrupalı bir diplomat, imza kampanyacılarına hükümetin uyguladığı baskıların halkı korkuttuğunu belirterek, "elinde bir imza listesi ile sokağa çıkan herkesin gözaltına alındığını" kaydetti. (AA)