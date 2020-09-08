İranlı feminist Meryem Şariatmedari serbest bırakıldı

Denizli'de gözaltına alınan İranlı feminist ve zorunlu örtünme karşıtı Meryem Şariatmedari serbest bırakıldı.

BBC Farsça servisine konuşan emniyet kaynakları, Şariatmedari'nin vizesinin bitmesi dolayısıyla gözaltına alındığını, bu işlemin siyasi olmadığını söylemişti.

BBC Farsça servisi muhabiri Mariam Afshang, Şariatmedari'nin serbest bırakıldığını bildirdi.

Şariatmedari, gözaltına alınmasının ardından polis aracının içinde çektiği videoda, "Bunun bir sebebi yok. İsmim sistemde yer alıyor ama kontrol etmeyi reddediyorlar. Sınır dışı amaçlı olarak sebepsiz yere birkaç kişiyi seçtiler. Sadece bu haberi paylaşmanızı istiyorum. Bana ancak bunu paylaşarak yardım edebilirsiniz. Şu anda Denizli'deyim." şeklinde yardım çağrısı yapmıştı.