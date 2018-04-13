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İranlı dolandırıcı, sahte euro ile yakalandı

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'de 10 yaşlıyı, akraba olduklarını söyleyerek dolandırdığı iddia edilen İranlı F

13 Nisan 2018 12:50

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ\'de 10 yaşlıyı, akraba olduklarını söyleyerek dolandırdığı iddia edilen İranlı F.A. yakalandı. Üzerinde 500 euro\'luk 20 sahte banknot ele geçirilen şüpheli tutuklandı.
Hakkari Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, dolandırıcılık yaptığı ileri sürülen İran uyruklu F.A. ile ilgili kapsamlı çalışma başlattı. F.A., 4 ay süren takip ve araştırmalar sonucunda kaldığı otelde yakalanarak gözaltına alındı. Üzerinde 500 euro\'luk 20 sahte banknot ele geçirilen ve 10 yaşlıyı, akraba olduklarını söyleyerek dolandırdığı öne sürülen F.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

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MehmetDHA HAKKARİHakkari Emniyet Müdürlüğü AsayişYankesicilikDolandırıcılık Büro Amirliği

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