-İRANLI DİPLOMATTAN PROTESTO STOCKHOLM (A.A) - 11.09.2010 - Finlandiya'nın başkenti Helsinki'deki İran Büyükelçiliğinde görevli diplomat Hüseyin Alizade'nin, İran'daki rejimi protesto etmek amacıyla işinden istifa ettiği bildirildi. Ailesi ile birlikte Helsinki'de yaşayan Alizade, 4 gün önce görevinden istifa ettiğini bildiren dilekçesini ilgili makamlara verdi. İranlı diplomatın ülkesine dönmeyi düşünmediği ve halen Helsinki'de bulunduğu ancak iltica başvurusu yapıp yapmayacağına henüz karar vermediği kaydedildi. İran'da muhalefet partilerini desteklediğini kaydeden Alizade, İran'a dönmesi halinde kendinin ve ailesinin hayatının tehlikeye gireceğini öne sürdü. Alizade, Norveç ve Japonya'da da iki diplomatın aynı nedenler ile görevlerini bıraktıklarını anımsattı.