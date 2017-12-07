İranlı çobanlar tipide ölümden döndü (2)

ÖLÜMDEN DÖNEN ÇOBAN O ANLARI ANLATTI

Kars merkez Yücelan köyünde yoğun kar yağışı, tipi ve sis altında yollarını kaybeden iki İranlı çobandan donmak üzereyken son anda kurtarılan Ahmad Rasegh, yaşadıklarını anlattı. Hayatını kurtaran UMKE ve AFAD ekiplerine teşekkür eden ve kaldırıldığı Harakari Devlet Hastanesi\'nde tedavisi süren Rasegh, \"Soğukta 3 saat kaldım. Zor anlar yaşadım. Köylüler sağ olsunlar bana yardım ettiler. Ekiplerde beni kurtarıp hastaneye getirdi. Kabus dolu anlar yaşadım, çok korktum” dedi.

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