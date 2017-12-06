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İranlı çobanlar tipide ölümden döndü

KARS, (DHA)- KARS merkez Yücelan köyünde İranlı iki çoban, hayvanlarını otlatırken aniden bastıran tipiye tutulup yollarını kaybetti

06 Aralık 2017 21:47

KARS, (DHA)- KARS merkez Yücelan köyünde İranlı iki çoban, hayvanlarını otlatırken aniden bastıran tipiye tutulup yollarını kaybetti. Çobanlar, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ekibi (AFAD) ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tarafından kurtarıldı.
Bugün sabah saatlerinde Yücalan köyünden çıkardıkları hayvanları otlatmaya götüren İranlı iki çoban, kar yağışının duracağını düşünerek köye dönmedi. Ancak, bir süre sonra tipi başladı ve çobanlar yollarını kaybetti. Çobanlardan Ahmad Rasegh bitkin düşerken, kendisinden daha iyi durumdaki adı öğrenilemeyen arkadaşı ise köyü cep telefonuyla arayıp yardım istedi. Köy halkı da durumu AFAD ve UMKE ekiplerine bildirdi.
Çobanları kurtarmak için operasyon başlatan AFAD ve UMKE ekipleri, paletli ambulansla olay yerine hareket etti. Yaklaşık 3 kilometrelik kapalı yolu ambulansa aşan ekipler, Ahmad Rasegh ile arkadaşına ulaştı. Durumu ağır olan Rasegh ilk müdahalenin ardından Kars Harakani Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Sağlık durumu iyi olan diğer çoban ise köye gönderildi.

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