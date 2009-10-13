İranlı bürokratın kızından iltica talebi

İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinecad'ın danışmanı Mehdi Kalhor'un kızının, Almanya'da iltica talebinde bulunduğu bildirildi.



Nürnberg İnsan Hakları Film Festivali sözcüsü Matthias Rued, yaptığı açıklamada, Nergiz Kalhor'un festival yönetimine, Nürnberg'de iltica başvurusunda bulunduğu yönünde bilgi verdiğini söyledi.



Nergiz Kalhor'un, totaliter rejimlerde işkence ve vahşeti kınayan "The Rake" adlı filmini tanıtmak amacıyla Nürnberg'de bulunduğu bildirildi.



Mehdi Kalhor, Ahmedinecad'ın kültür ve medya konularında yakın bir danışmanı olarak biliniyor.