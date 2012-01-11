-İranlı bilim adamına suikast TAHRAN (A.A) - 11.01.2012 - Tahran'ın kuzeyindeki bombalı saldırıda, Natanz'da nükleer tesiste ticari işler müdür yardımcısı olarak çalışan Ahmedi Ruşan öldü. Yarı resmi Fars ajansının haberinde, motosikletli bir saldırganın Prof. Mustafa Ahmedi'nin aracına manyetik bomba yerleştirdiği, bombanın patlaması sonucu 2 kişinin de yaralandığı belirtildi. Saldırının kentin kuzeyindeki Gül Nebi Caddesinin yakınında düzenlendiği kaydedildi. Mehr ajansının haberine göre, İran'ın seçkin üniversitelerinden Şerif Üniversitesi kimya bölümünden 9 yıl önce lisans alan mühendis Ahmedi Ruşan'ın Natanz tesisinin ticari işler müdür yardımcısı olarak görev yapıyordu. İran'ın en büyük uranyum zenginleştirme tesisi Natanz'da 8 binden fazla santrifüj bulunuyor. İranlı bilim adamının öldüğü bombalı saldırının bir üst düzey İranlı nükleer bilimcinin öldürülüşünün ikinci yıl dönümüne rastladığına dikkati çekilmişti.