İranlı Bakan'ın Oxford diploması sahte çıktı

İran İçişleri Bakanı Ali Kuran'ın Oxford Üniversitesi'nden aldığını ileri sürdüğü fahri hukuk doktorası diploması sahte çıktı.



İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın atadığı ve bakanlığı geçen hafta Meclis tarafından onaylanan Ali Kuran, bakanlığa getirilmesi için sahip olduğu nitelikler arasında, "uluslararası hukuk alanında yaptığı katkılar" nedeniyle Oxford Üniversitesi'nden Haziran 2000'de aldığı fahri hukuk doktorasını göstermişti.



Meclis'teki oylamalardan önce yapılan tartışmalarda İçişleri Bakanı Kuran'ın diplomasının sahte olduğu iddiaları ortaya atılmıştı. Bunun üzerine Kuran, "Akademik niteliklerim hakkında şüphe oluşacağını bilseydim, master ve doktora diplomalarını milletvekillerine dağıtırım" demişti.



Kuran daha sonra göreve başlaması nedeniyle yaptığı tanışma amaçlı basın toplantısında, fahri hukuk doktorası "diploması"nın fotokopilerini basına dağıtmıştı.



Oxford: Bizden böyle bir diploma almadı



İran'da yayın yapan "Elif" adlı bir internet sitesinin Oxford Üniversitesi'ne başvurması üzerine diplomanın sahte olduğu ortaya çıktı. Oxford Üniversitesi'nin, Elif sitesinde yayımlanan resmi yanıtında, "Ali Kuran'ın Oxford Üniversitesi'nden ne fahri doktora ne de başka bir derece aldığı" bildirildi.



Oxford Üniversitesi ayrıca Kuran'ın "diplomasındaki" imza sahibi kişilerin "Oxford Üniversitesi'nde bir süre çalıştıklarını, ancak asla hukuk alanında çalışmadıklarını ve hiçbirinin verilen akademik derecelerle ilgili belgeleri imzalama" yetkilerinin olmadığını bildirdi.



İnternet sitesi kapatıldı



İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad'ın hukuk işlerinden sorumlu yardımcısı, yeni İçişleri Bakanı'nın doktorasının sahte olup olmadığını araştıranlar hakkında soruşturma açma ve cezalandırma tehdidinde bulunurken, diplomanın sahte olduğunu ortaya çıkaran Elif adlı internet sitesi kapatıldı.



Daha sonra değişik internet sitelerinde yer alan haberlerde, İçişleri Bakanı'nın diploma olarak basına dağıttığı belgenin sahte olduğunu ortaya koyan birçok İngilizce yazım ve imla hatası, biçim hatası ve mantık hatası olduğu belirtildi.



Meclis Başkanı soruşturma açtı



Bu gelişmelerden sonra Meclis Başkanı Ali Laricani, İçişleri Bakanı'nın "diploması" hakkında soruşturma açtı. Laricani önceki gün Meclis Eğitim Komisyonu'ndan, İçişleri Bakanı'nın

"diploması" hakkında "ortaya atılan şüphelerin" soruşturulmasını istedi.



Bu arada, Oxford Üniversitesi'ne yazı yazarak İçişleri Bakanı'nın fahri hukuk doktorasının sahte olduğunu ortaya çıkaran Elif internet sitesinin, Meclis Stratejik Araştırmalar Merkezi başkanı Ahmed Tevekkuli'ye yakın olduğu belirtildi.



Muhafazakar kanada mensup, ancak Cumhurbaşkanı Ahmedinejad'a muhalif olan ünlü politikacılardan biri olan Tevekkuli'nin, bu göreve tekrar getirilmesi Cumhurbaşkanı Ahmedinejad kanadının uzun süren direnişlerinin ardından, ancak Meclis Başkanı Ali Laricani'nin ağırlığını koyması ile geçen hafta mümkün olmuştu. (AA)

