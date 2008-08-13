T24 LogoT24 Logo
Dünya

İranlı Bakan'ın Oxford diploması sahte çıktı

İran İçişleri Bakanı Ali Kuran'ın Oxford Üniversitesi'nden aldığını ileri sürdüğü fahri hukuk doktorası diploması sahte çıktı. Meclis Başk

13 Ağustos 2008 03:00

İran İçişleri Bakanı Ali Kuran'ın Oxford Üniversitesi'nden aldığını ileri sürdüğü fahri hukuk doktorası diploması sahte çıktı.

İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın atadığı ve bakanlığı geçen hafta Meclis tarafından onaylanan Ali Kuran, bakanlığa getirilmesi için sahip olduğu nitelikler arasında, "uluslararası hukuk alanında yaptığı katkılar" nedeniyle Oxford Üniversitesi'nden Haziran 2000'de aldığı fahri hukuk doktorasını göstermişti.

Meclis'teki oylamalardan önce yapılan tartışmalarda İçişleri Bakanı Kuran'ın diplomasının sahte olduğu iddiaları ortaya atılmıştı. Bunun üzerine Kuran, "Akademik niteliklerim hakkında şüphe oluşacağını bilseydim, master ve doktora diplomalarını milletvekillerine dağıtırım" demişti.

Kuran daha sonra göreve başlaması nedeniyle yaptığı tanışma amaçlı basın toplantısında, fahri hukuk doktorası "diploması"nın fotokopilerini basına dağıtmıştı.

Oxford: Bizden böyle bir diploma almadı

İran'da yayın yapan "Elif" adlı bir internet sitesinin Oxford Üniversitesi'ne başvurması üzerine diplomanın sahte olduğu ortaya çıktı. Oxford Üniversitesi'nin, Elif sitesinde yayımlanan resmi yanıtında, "Ali Kuran'ın Oxford Üniversitesi'nden ne fahri doktora ne de başka bir derece aldığı" bildirildi.

Oxford Üniversitesi ayrıca Kuran'ın "diplomasındaki" imza sahibi kişilerin "Oxford Üniversitesi'nde bir süre çalıştıklarını, ancak asla hukuk alanında çalışmadıklarını ve hiçbirinin verilen akademik derecelerle ilgili belgeleri imzalama" yetkilerinin olmadığını bildirdi.

İnternet sitesi kapatıldı

İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad'ın hukuk işlerinden sorumlu yardımcısı, yeni İçişleri Bakanı'nın doktorasının sahte olup olmadığını araştıranlar hakkında soruşturma açma ve cezalandırma tehdidinde bulunurken, diplomanın sahte olduğunu ortaya çıkaran Elif adlı internet sitesi kapatıldı.

Daha sonra değişik internet sitelerinde yer alan haberlerde, İçişleri Bakanı'nın diploma olarak basına dağıttığı belgenin sahte olduğunu ortaya koyan birçok İngilizce yazım ve imla hatası, biçim hatası ve mantık hatası olduğu belirtildi.

Meclis Başkanı soruşturma açtı

Bu gelişmelerden sonra Meclis Başkanı Ali Laricani, İçişleri Bakanı'nın "diploması" hakkında soruşturma açtı. Laricani önceki gün Meclis Eğitim Komisyonu'ndan, İçişleri Bakanı'nın
"diploması" hakkında "ortaya atılan şüphelerin" soruşturulmasını istedi.

Bu arada, Oxford Üniversitesi'ne yazı yazarak İçişleri Bakanı'nın fahri hukuk doktorasının sahte olduğunu ortaya çıkaran Elif internet sitesinin, Meclis Stratejik Araştırmalar Merkezi başkanı Ahmed Tevekkuli'ye yakın olduğu belirtildi.

Muhafazakar kanada mensup, ancak Cumhurbaşkanı Ahmedinejad'a muhalif olan ünlü politikacılardan biri olan Tevekkuli'nin, bu göreve tekrar getirilmesi Cumhurbaşkanı Ahmedinejad kanadının uzun süren direnişlerinin ardından, ancak Meclis Başkanı Ali Laricani'nin ağırlığını koyması ile geçen hafta mümkün olmuştu. (AA)

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24