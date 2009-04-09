İranlı bakanı Ergenekon mu öldürdü?

Eski Türk Metal İş Başkanı’ndan ele geçirildiği iddia edilen bir mektuba göre, varlığı öne sürülen Ergenekon örgütü yurtdışında da cinayet işledi.



Ergenekon soruşturması kapsamında halen tutuklu bulunan eski Türk Metal İş Sendikası Başkanı Mustafa Özbek’ten ele geçirildiği öne sürülen belgelerde çarpıcı bir iddiaya yer veriliyor. Ortaya çıkan bir mektuba göre varlığı öne sürülen Ergenekon örgütü, eski İran Çalışma Bakanı Daryuş Foruhar ile Rus parlemento üyesi Galina Starovitova’yı planlı bir suikastle öldürdü. Mektuptan suikastlerin, 1998 yılında PKK lideri Abdullah Öcalan’ın Suriye’den çıktığı dönemde işlendiği anlaşılıyor.



26 kişilik özel tim kullanıldı



Taraf gazetesinin haberine göre Özbek’ten ele geçirildiği belirtilen "Gafur" imzalı mektupta şöyle deniyor: “Sayın başkanımız İtalya’da muhakkak yapılması gereken bir temizlik sebebiyle en vurucu ekiplerini oraya indirmiş, bu çalışmalar sırasında bizzat çete elebaşına devamlı telefonla irtibatta olan ve ülke bulmasında çok aktif görev üstlenen Rusya Duma Demokrat üyesi Stravatya bizzat başkanımızın Ukrayna, oradan ekiplerle irtibatı sayesinde vurulmuş, aynı anda telefon görüşmeleri sıkça çıkmaya başlayan eski İran Çalışma Bakanı Daryuş Furuhar iki gün sonra bizzat başkanın oraya intikali ile gerçekleşmiş, bunların bitiminde çok değerli başkanımız tekrar İtalya’ya dönmüş. Bu iki kişi ile Apo’nun konuşmalarını dinleyen ve bu iki çete yardımcısının anında yok edilişleri İtalyan istihbaratında korku ve endişe yaratmış, istenilen mesaj onlara cansiperane olarak çalışan noktaların bertarafı ile verilmiştir. Başkanımız intihar timi de dahil 26 kişilik çok özel timlerimizi orda bizzat operasyon planlarını yaparak 27/11/998 Cuma günü bırakarak gelecektir. Allah mahçup etmesin”.



İki politikacı nasıl ölmüştü?



Haberde, yabancı iki politikacının ölüm hikayeleri aynen şu cümlelerle hatırlatıldı...



Rusya Parlamentosu (Duma) üyesi ve “Demokratik Rusya” adlı partinin lideri Galina Vasilyevna Starovoitova, 20 Kasım 1998 günü St. Petersburg’daki apartmanının girişinde silahlı şahıslarca öldürüldü. Starovoitovna’nın yardımcısı Ruslan Linkov da saldırıda yaralandı.



Aynı zamanda bir etnograf olan ve Rusya’daki demokratik reformları ile etnik azınlıklara daha geniş haklar verilmesini savunan Starovoitovna’nın öldürülmesi, Rus demokratlarınca “Rus derin devletinin işi” olarak yorumlanmış ve cinayetin muhtemel sebebi “Starovoitovna’nın Rusya lideri Boris Yeltsin üzerinde çok büyük nüfuza sahip olması” ile açıklanmıştı.



Suikasttan yedi yıl sonra Haziran 2005’te Yuri Kolçin ve Vitali Akişin adlı iki Rus, cinayetten sorumlu bulunarak 20 ve 23 yıl hapis cezalarına çarptırılmıştı.

Eylül 2006’da ise Vyaçeslav Lelyavin adlı bir Rus suikastı organize etmekten 11 yıl hapis cezası aldı.



Ancak Duma üyesi Valeri Borçev, suikastın gerçek organizatörlerinin hiçbir zaman bulunamadığını iddia etti ve bir “derin devlet” operasyonunun üstünün örtüldüğünü öne sürdü.



İki gün sonra Tahran’da...



Mustafa Özbek’e gönderilen mektupta “bizzat Başkan’ın olay yerine intikaliyle” öldürüldüğü ima edilen İranlı siyasetçi Daryuş Foruhar, Hizb-i Millet-i İran adlı muhalefet partisinin lideri ve İran’ın eski Çalışma Bakanı idi.



Foruhar, aynen Özbek’e yazılan mektupta belirtildiği gibi, Starovoitovna’nın St. Petersburg’da kurşunlanarak öldürülmesinden iki gün sonra Tahran’da bıçaklanarak öldürüldü.



22 Kasım 1998’de Daryuş Foruhar ve kendisi de siyasette aktif olan eşi Pervane Foruhar’ın Tahran’daki evine giren saldırganlar, çifti bıçaklayarak öldürdüler.



İran devleti, cinayetlerin “yabancı bir devletin ajanlarının işi” olduğunu açıkladı.

İranlı muhalifler ise doğrudan Tahran yönetimini ve İran derin devletini sorumlu tuttu. Foruhar çiftinin oğlu Araş ve kızı Parastu başta olmak üzere, İranlı reform yanlılarının ısrarlı çağrıları ve Birleşmiş Milletler’e başvurmaları üzerine açılan dava 2001’de sonuçlandı. Üç eski İran ajanı idama, beş ajan ise müebbet hapis cezasına çarptırıldı.



