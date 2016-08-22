T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

İranlı bakandan 'hoşgörüsüzlük hastalığı' uyarısı

Reformcu eğilimleriyle tanınan İran Kültür Bakanı Ali Cenneti‚ ülkesinde 'hoşgörüsüzlük hastalığı‘ konusunda uyardı.

22 Ağustos 2016 15:48


İran'da reformcu poltikacılar arasında yer alan Kültür Bakanı Ali Cenneti, ülkesindeki siyasi hoşgörüsüzlük konusunda uyardı. Özellikle siyasi görüşlerin 'İslami değil' diye sınıflandırılmasının çok kötü bir durum olduğunu söyleyen Cenneti, "Hoşgörüsüzlük toplumumuzdaki en büyük hastalıklardan biridir ve ülkemiz için tehlikedir“ dedi.

Cenneti, Tahran‘da akademisyenlere hitaben yaptığı bir konuşmada Cenneti, İran’da farklı düşünenleri anlamaya çalışmak yerine susturma yoluna gidildiğini belirterek, "Bu tavır sadece siyasi sistemimize zarar veriyor" diye konuştu. Cenneti, hoşgörüsüzlüğün İran'ın gelişmesini önlediğini belirterek, oysa ki İslam tarihinde özellikle Şiiliğin farklı görüşleri kabul etmesi nedeniyle gelişmesini sürdürebildiğine dikkat çekti.

Reformcu eğilimleriyle tanınan İran Kültür Bakanı Ali Cenneti, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin kabinesindeki en tartışmalı bakanlardan biri olarak görülüyor. Babası Ahmed Cenneti ise İran'ın en muhafazakar dini liderleri arasında yer alıyor. Ali Cenneti ise internet, müzik konserleri, film ve medya gibi konulardaki liberal ve eleştirel görüşleri nedeniyle din adamları ve muhafazakarlar tarafından sevilmiyor. İran medyası bu nedenle Ali Cenneti'yi 'en fazla sarı karta sahip bakan' diye nitelendiriyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

ReformcuKültür Bakanı Ali Cenneti‚Kültür Bakanı Ali CennetiCennetiTahran‘daKültür Bakanı Ali Cenneti Cumhurbaşkanı Hasan RuhaniAhmed CennetiAli CennetiDeutsche Welle Türkçe DWdpa/ÇABK

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Arkeolog Merve Kaçmış'ın sır ölümünde mektup detayı: "Kameraları izleyince göreceksiniz"...

İBB Meclisi, İmamoğlu'nun danışmanlarının maaşını belirledi...

‘Korsan yayın’dan maç izleyenlere kötü haber...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24