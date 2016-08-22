İranlı bakandan 'hoşgörüsüzlük hastalığı' uyarısı



İran'da reformcu poltikacılar arasında yer alan Kültür Bakanı Ali Cenneti, ülkesindeki siyasi hoşgörüsüzlük konusunda uyardı. Özellikle siyasi görüşlerin 'İslami değil' diye sınıflandırılmasının çok kötü bir durum olduğunu söyleyen Cenneti, "Hoşgörüsüzlük toplumumuzdaki en büyük hastalıklardan biridir ve ülkemiz için tehlikedir“ dedi.

Cenneti, Tahran‘da akademisyenlere hitaben yaptığı bir konuşmada Cenneti, İran’da farklı düşünenleri anlamaya çalışmak yerine susturma yoluna gidildiğini belirterek, "Bu tavır sadece siyasi sistemimize zarar veriyor" diye konuştu. Cenneti, hoşgörüsüzlüğün İran'ın gelişmesini önlediğini belirterek, oysa ki İslam tarihinde özellikle Şiiliğin farklı görüşleri kabul etmesi nedeniyle gelişmesini sürdürebildiğine dikkat çekti.

Reformcu eğilimleriyle tanınan İran Kültür Bakanı Ali Cenneti, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin kabinesindeki en tartışmalı bakanlardan biri olarak görülüyor. Babası Ahmed Cenneti ise İran'ın en muhafazakar dini liderleri arasında yer alıyor. Ali Cenneti ise internet, müzik konserleri, film ve medya gibi konulardaki liberal ve eleştirel görüşleri nedeniyle din adamları ve muhafazakarlar tarafından sevilmiyor. İran medyası bu nedenle Ali Cenneti'yi 'en fazla sarı karta sahip bakan' diye nitelendiriyor.