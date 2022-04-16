İranlı Bakan ABD'nin vize kararı üzerine Dünya Bankası-IMF toplantısına katılımını iptal etti

ABD yönetiminin, Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) Bahar Toplantılarına katılacak heyete vize vermeyi ertelemesi üzerine İran Ekonomi ve Maliye Bakanı İhsan Handuzi'nin ABD'ye yapacağı ziyareti iptal ettiği bildirildi.

HaberTürk'ün İran resmi ajansı IRNA'dan aktardığına göre, ABD yönetimi, Dünya Bankası ve IMF'nin 18-24 Nisan arasında Washington'da yapacağı toplantıya katılacak İran Ekonomi ve Maliye Bakanı Handuzi'nin başkanlığında heyete vize verilmesini geciktirdi.

İranlı bakanın, ABD'nin vizeyi geciktirmesi üzerine toplantılara katılımını iptal ettiği belirtildi.

Haberde, "ABD hükümeti, bir kez daha Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu gibi uluslararası kuruluşlara karşı yükümlülüklerini yerine getirmemekte ve ülkemizden bir heyetin uluslararası konferanslarda bulunmasını sabote etmektedir." denildi.

Dışişleri Bakanı'nın da vize başvurusu reddedilmişti

İranlı bazı yetkilileri yaptırım listesinde bulunduran ABD, Ocak 2020'de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) toplantısına katılmak için vize başvurusunda bulunan eski İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in talebini de reddetmişti. İki ülke arasındaki diplomatik ilişkiler İsviçre aracılığıyla yürütülüyor.