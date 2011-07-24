-İRANLI ATOM MÜHENDİSİ ÖLDÜRÜLDÜ TAHRAN (A.A) - 23.07.2011 - Nükleer enerji araştırmalarında bulunulan İran'da başkent Tahran'da bir atom mühendisinin öldürüldüğü bildirildi. İran öğrenci haber ajansı İSNA ile resmi haber ajansı İRNA'ya göre, atom mühendisinin neden saldırıya uğradığı bilinmiyor. Bani Haşim semtinde evinin önünde motosikletli saldırgan tarafından vurulan 35 yaşındaki Darius Rızai'nin, bazı meslektaşları gibi ABD veya İsrail ajanlarınca öldürüldüğü ileri sürüldü. İran, BM'ye bağlı Avusturya-Viyana merkezli Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun incelemesi altında bulunurken, nükleer araştırmaların kesinlikte enerji üretimine yönelik olduğunu defalarca dünyaya duyurdu. İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın açıkça ABD ve İsrail'i suçladığı nükleer enerji suikastlarında 2007'den beri iki nükleer enerji uzmanı öldürüldü. Mühendisleri öldürenler motosiklete bağlı bomba kullandı. Kasım ayında da nükleer enerji uzmanlarına yönelik saldırı oldu. Atom mühendisi Feridun Abbasi için BM tarafından yaptırım kararı alınmış, yurtdışı malvarlığı dondurulmuştu