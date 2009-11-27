İranlı ateist Azizmuradi'nin kaderi Türkiye'nin elinde

T24 - İran'da idam cezası almasına kesin gözüyle bakılan ateist lider Nigar Azizmuradi'nin kaderi Türkiye'ye bağlı.



Hürriyet gazetesinin haberine göre Azizmuradi şu anda kaçarak geldiği Türkiye'de pasaportundaki bir sorun nedeniyle tutuklandığı bildirildi. Türkiye'nin önünde iki seçenek var.



Ya İran'a iade edecek ve bir anlamda asılmasına göz yumacak ya da başka bir ülkeye sınırdışı edecek.



Azizmuradi'nin iadesinin söz konusu olması ihtimali karşısında uluslararası örgütler ayağa kalktı.



Konu Türk kamuoyunun da gündemine oturdu. Şimdi Azizmuradi'nin asılmasını engelleme fırsatı elinizde. Azizmuradi'nin iade edilmemesi isteğini Dışişleri Bakanlığı'na bildirebilirsiniz.



'Sapkın tarikat'



İnsanoğlunun Tanrı tarafından değil, uzaylılar tarafından yaratıldığına inanan ve birçok ülkede “sapkın bir tarikat” olarak görülen Raelyen Hareket’in İranlı bir lideri İstanbul’da yakalandı.



Otomobil yarışı muhabiri Fransız Claude Vorilhon tarafından 1974 yılında kurulan 'UFO tarikatının" sözcüsü Brigitte Boisselier’in yaptığı açıklamada, İran’dan birkaç gün önce kaçan Nigar Azizmuradi’nin, Türkiye’de “uygun pasaportu olmadığı için” tutuklandığını belirterek şunları söyledi:



İdam cezası alacak



Ne yazık ki bize gelen bilgiye göre Azizmuradi İran’a iade edilecek. Ateist olduğunu açıkladığı için burada idam cezasına çarptırılması kesin. Hareketimizin 70 binden fazla üyesi onun ölmesini engellemek için seferber oldu. Dünya çapında tüm Türk büyükelçilikleri önünde gösteriler yapıp, bu cesur kadının durumunu uluslararası yetkililerin dikkatine sunacağız.”



Azizmuradi kim?



Nigar Azizmuradi dünyanın en büyük ateist organizasyonlarından biri olan "Raelyen Hareketi"nin İran lideri. Azizmuradi, İran geçtiğimiz aylarda gerçekleşen seçimler ardından kaçarak Türkiye'ye geldi.



Raelyen harekete dört yıl önce katılan Azizmuradi'nin Temmuz ayındaki tartışmalı seçimlerin ardından üzerindeki artan baskılar nedeniyle İran'dan ayrılarak Türkiye'ye gelmek zorunda kaldığı ifade edildi.



Raelyen Hareketi



1974 yılında kurulan Realyen Hareketi bugün itibariyle 104 ülkede örgütlü ve 70,000'in üzerinde üyesi bulunuyor.



Bu hareket, dünya üzerindeki yaşamın DNA ve genetik mühendisliği kullanılarak "elohim" denilen uzaylı insan ırkı tarafından yaratıldığına inanıyor.



Sitesinde Raelyen Hareket, tüm insanlığın yararı için bilimin kullanılmasını teşvik etmeyi kendine amaç edindiğini ve tüm dünya genelinde bu amacını yaymak için kampanyalar organize ettiğini ifade ediyor.

