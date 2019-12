İranlı aktrise 'türban' cezası

İranlı aktris Gülşifte Farahani, Leonardo DiCaprio ile birlikte rol aldığı 'Body of Lies' filminde başını örtmeyince kariyerini riske attı. İran, oyuncunun ülkeden çıkışını yasakladı.



İranlıların yurtdışındaki kültürel faaliyetlerinden de sorumlu olan İran Kültür ve İrşad Bakanlığı, ülkenin en ünlü kadın sinema oyuncularından Gülşifte Farahani’ye yurtdışına çıkış yasağı getirdi.



Hollywood filmlerinde rol alan ve yeni projeler için temaslarda bulunmak üzere ABD’nin Los Angeles şehrine gitmek isteyen 25 yaşındaki Farahani, Tahran’daki İmam Humeyni Havalimanı’nda durduruldu. Farahani’ye, bu tür iş görüşmeleri öncesinde alınması zorunlu olan bakanlık izni için başvuruda bile bulunmadığı ve bu yüzden ülkeyi terkedemeyeceği bildirildi.



İranlı hemşireyi oynadı



Şure Ağdaşlu ile birlikte Hollywood’da rol alan iki İranlı aktristen biri olan Farahani, son olarak, sonbaharda gösterime girecek olan "Body of Lies" filminde rol almıştı. Farahani, başroldeki Leonardo Di Caprio tarafından canlandırılan ajan karakterinin aşık olduğu İranlı hemşire Ayşe’yi oynamıştı. Hollywood yapımcılarının, İslam dünyasındaki hassasiyetleri gözönüne alarak Farahani ile özel bir sözleşme yaptıkları ve tüm sahnelerde tesettürlü olacağını taahhüt ettikleri öne sürülmüştü.



Ancak filmin bu hafta ilk kez yayımlanan fragmanında, Farahani çok kısa bir süre için, Di Caprio’nun yanında başı açık halde dururken görülüyor. Bu sahne İran’ın çok satan İtimad Gazetesi’ne de yansıyınca, ülkede tartışma başladı. Son olarak, ülkedeki tüm filmleri sıkı biçimde kontrol eden ve sansürleyen Kültür Bakanlığı’nın yasağı geldi.



Yasağın ardından Farahani’ye telefon yoluyla ulaşmanın mümkün olmadığı bildirildi. Altı yaşından beri aktrislik yapan ve aileden oyuncu olan Farahani, ilk ödülünü henüz 14 yaşındayken, Fecr Uluslararası Film Festivali’nde almıştı.



El Kaide liderinin peşinde



İRANLI aktrisin başını belaya sokan Hollywood filmi "Body of Lies," Washington Post muhabiri David Ignatius’un aynı adlı romanından uyarlandı. Ridley Scott’un yönettiği filmde, Leonardo DiCaprio’nun canlandırdığı bir CIA ajanı, Ürdün’de yaşayan Süleyman adlı üst düzey bir El Kaide görevlisinin peşine düşüyor. Film 10 Ekim’de vizyona girecek.