İranlı 2 casus, Türkiye'ye geçen komutanı Van'dan kaçıracaktı

Türkiye'ye kaçıp, Birleşmiş Milletler’den ‘geçici sığınma talebinde’ bulunan İranlı üst düzey muhalif bir komutan, casusların hedefi oldu. Muhalif komutanı İran’a kaçırmak isteyen iki ajan, Van’da hazırlık yaparken gerçekleştirilen operasyonla yakalandı.

Hürriyet'ten Fırat Alkaç'ın haberine göre, mahkemeye sevk edilen İranlı casuslar ‘açıklanması gizli bilgi ve belgelerin casusluk yoluyla temin edilmesi’ gerekçesiyle tutuklandı.

Üst düzey İranlı muhalif komutan mayıs ayında ülkesinden kaçarak Türkiye’ye sığındı. Ülkesindeki baskılar nedeniyle sınırı kaçak olarak geçip Türkiye’ye giren ve ismi güvenlik gerekçesiyle açıklanmayan İranlı üst düzey komutan, korunmak için Birleşmiş Milletler’e başvurarak geçici sığınma talebinde bulundu.

Yaklaşık beş aydır Van’da güvenli bir evde tutulan İranlı komutanın yerini öğrenen İran istihbaratı geçtiğimiz ay harekete geçerek Türkiye’ye iki casus gönderdi. Van üzerinden Türkiye’ye giriş yapan Abdolsalam Tatari ve Mohammad Mohammadıan Delahzı, muhalif komutanın kaldığı yeri belirlemek için çalışmalarını sürdürürken istihbarat birimlerinin teknik takibine takıldı.

Yüksek miktarda para vaadi

İki İran ajanının faaliyetlerini bir süre izleyen istihbarat birimleri polis ve savcılık kaynaklarını bilgilendirdi. Gerekli çalışmaların ardından 13 Eylül’de polisle koordineli olarak gerçekleştirilen operasyonda Abdolsalam Tatari ve Mohammad Mohammadıan Delahzı gözaltına alındı. Abdolsalam Tatari ifadesinde “Ben İran’da tarımla uğraşan bir kişiyim. Maddi durumun çok iyi değil. Ben Mohammad’i yaşadığım yerden tanırım. Bir gün yanıma gelip İranlı bir istihbarat görevlisi ile görüştüğünü söyledi. Türkiye’ye kaçan üst düzey bir askerin İran’a getirilmesi karşılığında yüksek miktarda para vereceğini söylemiş. Benim de durumum kötü olduğu için teklifi kabul ettim. Askerin Van’da yaşadığı bilgisi verildi. Bu nedenle Türkiye’ye geldik” dedi. Tatari ve Mohammadıan Delahzı ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

İkincide tutuklandılar

İstihbarat birimleri serbest bırakılan Tatari ve Mohammadıan Delahzı’yı tekrar izlemeye aldı. İki ajanın yaptıkları görüşmeleri ve çalışmalarını takip eden istihbarat birimleri, ikilinin kaçakçılarla birlikte Van, Başkale üzerinden İran’a kaçacağını belirledi. Bunun üzerine iki ajan serbest bırakıldıktan bir hafta sonra İran sınırında yeniden yakalanarak gözaltına alındı. İfadelerinin ardından Van 2. Sulh Ceza Mahkemesi’ne sevk edilen Tatari ve Mohammadıan Delahzı ‘açıklanması gizli bilgi ve belgelerin casusluk yoluyla temin edilmesi’ gerekçesiyle tutuklandı. İki İranlı ajan tutukluluk kararının ardından Van F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi’ne gönderildi.