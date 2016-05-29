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Dünya

İran'la Suudi Arabistan anlaşamadı; bu sene hacca gidilmeyecek

İranlı heyet görüşmeleri bırakıp Cuma günü Suudi Arabistan'dan ayrıldı

29 Mayıs 2016 23:46

İran devlet televizyonuna konuşan Kültür Bakanı Ali Cinneti, "Suudi Arabistan'ın çıkardığı engeller nedeniyle, karşılıklı iki görüşmenin sonuçsuz kalması üzerine İranlı hacılar maalesef bu sene Eylül ayında hacca gidemeyecekler" dedi. Suudi Arabistan Hac Bakanı, iki gün süren görüşmelerde İranlı heyetin bir dizi talebine karşılık birçok çözüm önerdiklerini ancak İranlı heyetin görüşmeleri bırakıp Cuma günü ülkeden ayrıldığını, anlaşmaya varmanın mümkün olmadığını söyledi.

 

Heyet ülkeyi terk etti

 

Al Jazeera Türk’ün haberine göre, İranlı hacılara elektronik vize verilip, çıktısının alınması gibi bazı alanlarda anlaşma ve kolaylık sağlandığını belirten bakanlık açıklamasında, İran'da Suudi Arabistan elçiliklerinin kapalı olduğuna dikkat çekildi.

 

Anlaşmazlık nedenleri

 

Tahran hükümeti, Suudilerin İranlı hacılara üçüncü bir ülkeden vize almayı şart koştuğunu ve İranlı uçak şirketleriyle ülkeye girmelerine izin vermediğini söyledi.

Suudi Hac Bakanlığı, Tahran'daki İsveç büyükelçiliği vasıtasıyla İranlılara vize vermeyi kabul ettiklerini açıkladı. Bakanlık ayrıca hacı adaylarını Mekke'ye taşıyacak bazı İranlı havayolu şirketlerine izin verdiklerini ifade etti.

Görüşmelerin ilk ayağı Nisan ayında başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Suudi bakan o dönemde İran Hac Organizasyonu'nun, "Allah'ın ve insanların karşısında, hacı adaylarının vazifelerini yerine getirmesini engellemekten sorumlu olduğunu" söylemişti.

 

Elçilik tartışması

 

Suudi Arabistan, Şii bir din adamını idam etmesinin ardından Ocak ayında Tahran'daki elçilik binasına ve konsolosluğuna saldıran öfkeli kalabalığın binaları ateşe vermesi üzerine ülkeyle diplomatik ilişkilerini kesti.

Suriye ve Yemen'de de destekledikleri taraflardan ötürü karşı karşıya gelen iki ülke, hac ibadeti konusunda da fikir ayrılığı yaşıyor.

Bir başka tartışmalı konu ise hacıların güvenliği. Geçen Eylül ayında, aralarında 464 İranlının da olduğu yaklaşık 2 bin 300 hacı adayı, organizasyon zaafiyeti nedeniyle çıkan izdihamda ezilerek can vermişti.

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