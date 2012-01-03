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Dünya

İran'la sürtüşme peşinde değiliz WASHINGTON (A.A)

03 Ocak 2012 23:50

-İran'la sürtüşme peşinde değiliz WASHINGTON (A.A) - 03.01.2012 - ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü George Little, Hürmüz Boğazı üzerinde İran ile bir sürtüşme peşinde olmadıklarını söyledi. Little, gazetecilere yaptığı açıklamada, gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan güvenli ve emniyetli geçişini arzuladıklarını belirterek, ''ABD yönetimindeki hiç kimse, Hürmüz Boğazı üzerinde bir sürtüşme peşinde değil. Tansiyonu düşürmek önemli'' dedi. Sözcü Little, daha önce, İran'ın ABD savaş gemilerinin Basra Körfezi'nden uzak durması yönündeki uyarısına yanıt olarak yaptığı açıklamada, ABD donanmasının uluslararası hukuka uygun olarak Basra Körfezi'nde kalmaya devam edeceğini belirtmişti. İran Silahlı Kuvvetler Komutanı Orgeneral Ateullah Salihi, İran'ın Basra Körfezi'nde icra ettiği deniz tatbikatı sırasında yaptığı açıklamada, ''ABD'ye Basra Körfezi'ni terk ederek Umman Denizi'ne giden ABD uçak gemisinin bir daha Basra Körfezi'ne dönmemesi uyarısında ve tavsiyesinde bulunuyoruz'' demişti. ABD Deniz Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, ''USS John C. Stennis'' adlı uçak gemisi ile başka bir geminin, bir hafta önce Hürmüz Boğazı'ndan geçerek Basra Körfezi'ni terk ettiği bildirilmişti. 

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