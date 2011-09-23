'İran'la PKK'ya karşı ortak adımlar söz konusu'

T24 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, "Terörle mücadele noktasında İran ile ortak atılacak adımlar konusunda, ''Şu anda İran ile bu tür müşterek atacağımız adımlar söz konusudur. Zaten burada da bir istihbarat paylaşımı mevcut'' dedi.



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, insansız hava aracı Predatorlar konusunda ABD ile uzlaşma sağlandığını, bu konuda bir sıkıntı olmadığını açıkladı.



Başbakan Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani ile yaptığı görüşmeyle ilgili olarak, teröre karşı ortak mücadele noktasında herhangi bir ayrılığın söz konusu olmadığını söyledi. Erdoğan, ''Aynı mutabakat içerisinde biz bu mücadelemizi sürdüreceğiz'' dedi.



Erdoğan, "Terörle mücadele noktasında İran ile ortak atılacak adımlar konusunda, ''Şu anda İran ile bu tür müşterek atacağımız adımlar söz konusudur. Zaten burada da bir istihbarat paylaşımı mevcut'' dedi.



Erdoğan, Türkiye'nin Irak'ın Kuzeyine gerçekleştirdiği sınır ötesi operasyonlarla ilgili olarak, ''Bu konuyla ilgili bizim kararımız nettir. Kendilerine ben bunu açık, net söyledim. 'Terör devam ettikçe bizim sınırötesi operasyonlarımız da aynen devam etmektedir' dedik. Bu konuda kendilerinin olur mu, olmaz mı diye bir yaklaşımı da zaten olmadı. Sınırötesi operasyonlar aynen devam edecektir.



Silah bırakma konusunda terör örgütü eğer bu işi başarabilirse zaten operasyonların da bitmesi anlamına gelir ki terör inanıyorum minimize olacaktır. Ama terör örgütünün kendi içinde sıkıntıları olabilir, bu ayrı mesele. Biz şu anda bütün çalışmalarımızı terörle mücadelede olması gereken bütün boyutlara yönelik vermeye devam edeceğiz'' diye konuştu.





'Rum tarafı aramayı bırakırsa, biz de bırakırız'



Erdoğan, ''Eğer Rum tarafı aramayı bırakırsa, biz de orada bu tür bir çalışmayı durdururuz. Çünkü bizim için şu anda en önemli şey müzakere sürecinin sağlıklı bir şekilde devam etmesidir. Müzakere sürecinin provoke edilmesini istemiyoruz ama şu anda yapılan aslında sabotedir. Bu, üzakere sürecini sabote etmektir'' dedi.







