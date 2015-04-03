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Dünya
Deutsche Welle

İran'la nükleer uzlaşmaya varıldı

İran'ın nükleer programı konusunda Tahran ile ABD, İngiltere, Fransa, Rusya, Çin, Almanya arasında uzlaşma sağlandı.

03 Nisan 2015 00:55


Yıllardır süren müzakerelerin ardından İran’ın nükleer programı konusunda ilk kez uzlaşmaya varıldı. İsviçre'nin Lozan kentinde resmi süresi dolan müzakerelerde bugün ilk mesaj Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi. Bakanlığın Twitter adresinden nihai bir anlaşmaya temel oluşturabilecek maddeler üzerinde uzlaşmaya varıldığı açıklandı.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif çözümün bulunduğu, ülkesinin nükleer programı ile ilgili kapsamlı bir anlaşma için çalışmalara başlanabileceğini duyurdu. Taraflar anlaşmanın taslak metninin 30 Haziran'a kadar tamamlanması üzerine mutabık kaldı.

Varılan uzlaşma uyarınca Tahran uranyum zenginleştirme kapasitesini belirgin bir şekilde düşürecek. İran basınında çıkan haberlere göre 19 bin dolayında olan santrifüjlerin miktarı üçte iki oranında düşürülerek 6 bine indirilecek. Fordo nükleer tesisindeki 1000 santrifüj araştırma amaçlı kullanılmak üzere çalışmaya devam edecek. Santrifüjlerle hem enerji üretilmesi hem de nükleer silah geliştirmek için uranyum zenginleştirebilmesi mümkün olabiliyor.

İran ayrıca uranyum zenginleştirme programını daha kapsamlı bir kontrol sistemine tabi kılma sözü verdi. Bunun karşılığında ülkeye uygulanan ekonomik yaptırımlar adım adım kaldırılacak. Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier kuralların çiğnenmesi halinde yaptırımların tekrar devreye sokulabileceğini belirtti.

Batılı diplomatların aktarımına göre uzlaşma uyarınca İran'ın mevcut uranyum zenginleştirme kapasitesinin üçte ikisi tasfiye edilecek ve bu süreç 10 yıl boyunca denetlenecek.

Üzerinde varılan uzlaşma hayata geçirilmeye başlar başlamaz İran'a uygulanan yaptırımların kaldırılacağı da duyuruldu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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