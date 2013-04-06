İran'la nükleer program görüşmelerinde uzlaşma yok

İran'la Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi beş ülke ve Almanya arasında, Tahran'ın nükleer programı üzerinde yürütülen görüşmelerde anlaşma sağlanamadı.

Avrupa Birliği'nin Dış Politika Temsilcisi Catherine Ashton, iki gün süren görüşmeler sonunda taraflar arasında derin görüş ayrılıkları olduğunu söyledi.

Müzakereler sırasında İran'dan yaptırımların hafifletilmesi karşılığında nükleer programının en "hassas" bölümlerden vazgeçmesi istendi.

ABD başta olmak üzere birçok Batılı ülke, İran'ın nükleer silah geliştirmeye yönelik gizli bir program yürüttüğünü düşünüyor. İran ise nükleer programının elektrik enerjisi üretme amaçlı olduğunda ısrar ediyor.

Almatı'daki görüşmelere ABD, Rusya, Çin, İngiltere, Fransa ve Almanya'nın temsilcileri katıldı.

Müzakereler sırasında Tahran'ın nükleer konulardaki baş müzakerecisi Said Celili Asthon'la da bir araya geldi.

Ashton, "Sorunun özü konusunda tarafların pozisyonunun birbirinden çok uzak olduğu ortaya çıktı" dedi.

Rusya Dışişleri Bakan Yadımcısı Sergey Riabkov da "Malesef anlaşma sağlanamadı ve hala kritik bir noktadayız" dedi.

AFP ajansına göre Riabkov, bir sonraki görüşmeler için yer ve zamanın belirlemnmediğini söyledi.

Said Celili Perşembe günü İran'ın uranyum zenginleştirmeye hakkı olduğunu söylemişti.

Kazakistan'da Şubat'ta yapılan görüşmelerde aynı ülkeler İran'ı uranyum zenginleştirme faaliyetlerinden vazgeçmesini ayrıca stoklarında uranyum bulundurmamasını istemişti.

Bu ülkeler ayrıca, Tahran'a uranyum zenginleştirme programını yürüttüğü yeraltındaki Fordo tesisini kapatması çağrısında bulunmuştu.

Bunun karşılığında Tahran'a ekonomik yaptırımların hafifletileceği açıklanmıştı.

Yaptırımlar nedeniyle İran'ın ekonomisi zor durumda. Ülkenin petrol gelirleri ciddi ölçüde azalırken, İran riyalinin değeri düşmüş ve işsizlik tırmanmıştı.