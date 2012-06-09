İran'la nükleer müzakerelerden yine sonuç alınamadı

İran ile Atom Enerjisi Kurumu arasındaki görüşmeden yine sonuç çıkmadı. Konuyla ilgili Birleşmiş Milletler Nükleer İzleme Örgütü'nden yapılan açıklamada 'görüşmelerin hayal kırıklığıyla sonuçlandığı' belirtildi.



Birleşmiş Milletler Nükleer İzleme Örgütü'nden yapılan açıklamada İran'ın nükleer programına ilişkin görüşmelerin hayal kırıklığıyla sonuçlandığı bildirildi.

İran temsilcisi Ali Asker Sultaniye ile Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu temsilcisi Herman Nackaerts İran'ın nükleer programını görüşmek için Avusturya'nın başkenti Viyana'da bir araya geldi.

8 saatlik görüşme somut bir sonuç alınamadan sona erdi.

Bugünkü görüşmeye konu olan 'yapısal yaklaşım uygulanması' konulu belgeyi görüşmek üzere, tarafların tekrardan bir araya geleceği duyuruldu; ancak bir tarih belirtilmedi.

Gelişme ile ilgili BM Nükleer İzleme Örgütü'nden bir açıklama geldi.

Açıklamada iran ile nükleer faaliyetler konusunda yürütülen görüşmelerin 'hayal kırıklığı'yla sonuçlandığı belirtildi.