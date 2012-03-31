İran'la nükleer müzakereler İstanbul'da yapılacak

ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton İran'la nükleer müzakerelerin 13-14 Nisan'da İstanbul'da yapılacağını söyledi.

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Hillary Clinton batılı ülkeler ile İran arasındaki nükleer müzakerelerin 13-14 Nisan'da İstanbul'da yapılacağını açıkladı.

Clinton bu açıklamayı temaslarda bulunduğu Suudi Arabistan'da, Suudi Dışişleri Bakanı Prens Suud El Faysal ile düzenlediği ortak basın toplantısında yaptı.

Batı ile İran arasında konuyla ilgili son müzakereler de geçen yıl ocak ayında İstanbul'da yapılmış müzakerelerden sonuç çıkmamıştı.