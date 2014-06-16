İran'la nükleer müzakereler başlıyor



İran ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi (ABD, İngiltere, Fransa, Rusya, Çin) ve Almanya'nın oluşturduğu 5+1 Grubu arasında yıllardır süren müzakerelerin ardından kasım ayında geçici bir anlaşmaya varılmıştı.

Tarafların birbirine güven kazanmasını hedefleyen 6 aylık süre 20 Temmuz'da doluyor.

İran'ın nükleer programı konusunda uzun vadeli bir uzlaşmaya varılması için çalışmaların devam etmesi kararlaştırılmıştı.

Müzakerelerin mayıs ayında Viyana'da yapılan dördüncü turu, taraflar arasında hiçbir ilerleme kaydedilemeden sona ermişti.