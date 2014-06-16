T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

İran'la nükleer müzakereler başlıyor

İran ile BM Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi ve Almanya arasında sürdürülen nükleer müzakerelerin beşinci turu bugün Avusturya'nın başkenti Viyana'da yapılıyor.

16 Haziran 2014 13:03


İran ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi (ABD, İngiltere, Fransa, Rusya, Çin) ve Almanya'nın oluşturduğu 5+1 Grubu arasında yıllardır süren müzakerelerin ardından kasım ayında geçici bir anlaşmaya varılmıştı.

Tarafların birbirine güven kazanmasını hedefleyen 6 aylık süre 20 Temmuz'da doluyor.

İran'ın nükleer programı konusunda uzun vadeli bir uzlaşmaya varılması için çalışmaların devam etmesi kararlaştırılmıştı.

Müzakerelerin mayıs ayında Viyana'da yapılan dördüncü turu, taraflar arasında hiçbir ilerleme kaydedilemeden sona ermişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Güvenlik KonseyiAlmanyaAvusturyaViyanaBirleşmiş Milletler Güvenlik KonseyiFransa RusyaGrubuTemmuzDeutsche Welle Türkçe DW/AFP/NH

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24