İran'la nükleer görüşme Türkiye'de

Avrupa Birliği dış politika yüksek temsilcisi Javier Solana, İran'la yapılacak nükleer toplantının büyük olasılıkla Türkiye'de olacağını söyledi.



Brüksel'de basın mensuplarına açıklamada bulunan Solana, Birleşmiş Milletler'in 5 temsilcisi ile Almanya'nın 1 Ekim'de Tahran'ın nükleer programıyla ilgili yapacağı toplantının büyük olasılıkla Türkiye'de yapılacağını belirtti.

İran, nükleer faaliyetler dışında görüşmeye hazır

İran, 5 artı 1 ülkeleriyle (ABD, Rusya, Çin, Fransa, Büyük Britanya ve Almanya) gelecek ay başlayacak görüşmelerde nükleer faaliyetleri dışında her konuyu tartışmaya hazır olduğunu bildirmişti.

Toplantıya BM'nin 5 daimi üyesi ABD, Rusya, Çin, İngiltere, Fransa'nın yanı sıra Almanya katılacak.