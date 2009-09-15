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Dünya

İran'la nükleer görüşme Türkiye'de

Avrupa Birliği dış politika yüksek temsilcisi Javier Solana, İran'la yapılacak nükleer toplantının büyük olasılıkla Türkiye'de olacağını söyledi.

15 Eylül 2009 03:00

Avrupa Birliği dış politika yüksek temsilcisi Javier Solana, İran'la  yapılacak nükleer toplantının büyük olasılıkla Türkiye'de olacağını söyledi.

Brüksel'de basın mensuplarına açıklamada bulunan Solana, Birleşmiş Milletler'in 5 temsilcisi ile Almanya'nın 1 Ekim'de Tahran'ın nükleer programıyla ilgili yapacağı toplantının büyük olasılıkla Türkiye'de yapılacağını belirtti.

İran, nükleer faaliyetler dışında görüşmeye hazır

İran, 5 artı 1 ülkeleriyle (ABD, Rusya, Çin, Fransa, Büyük Britanya ve Almanya) gelecek ay başlayacak görüşmelerde nükleer faaliyetleri dışında her konuyu tartışmaya hazır olduğunu bildirmişti.

Toplantıya BM'nin 5 daimi üyesi ABD, Rusya, Çin, İngiltere, Fransa'nın yanı sıra Almanya katılacak.

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