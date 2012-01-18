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Dünya

'İran'la müzakereler İstanbul'da yapılacak'

İran Dışişleri Bakanı Ali Ekber Salihi, İran'ın nükleer programıyla ilgili Batılı ülkelerle yapılacak müzakerelerin büyük olasılıkla İstanbul'da yap

18 Ocak 2012 02:00

T24 - İran Dışişleri Bakanı Ali Ekber Salihi, İran'ın nükleer programıyla ilgili Batılı ülkelerle yapılacak müzakerelerin büyük olasılıkla İstanbul'da yapılacağını söyledi.
 
 
Türkiye'ye resmi bir ziyarette bulunan İran Dışişleri Bakanı Ali Ekber Salihi, İstanbul Havalimanı'ndan bir açıklama yaptı.


"Batıyla nükleer müzakere büyük olasılıkla İstanbul'a yapılacak" diyen Salihi, müzakerelerin ne zaman başlayacağı konusunda ise bir tarih vermedi.


Salihi, bu konuda Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton ve İran'ın Nükleer Başmüzakerecisi Said Celili ile yakın temas içinde olduğunu belirtti.


İran Dışişleri Bakanı Ali Ekber Salihi, Ankara'da Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından da kabul edilecek.


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