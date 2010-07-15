İran'la müzakereler biran önce başlasın

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Mutteki Lizbon'da yaptığı açıklamada, müzakerelerin Ramazan ayından sonra Eylül'de başlamasını öngördüklerini belirterek, "Müzakerelerin başlamasını istiyor ve destekliyoruz, ancak sadece müzakere etmek için diyalog istemiyoruz. Pratiğe geçmek istiyoruz" dedi.Mutteki, P5 1 (BM Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi ve Almanya) grubunun yapısında değişiklik yapılması gerektiğini söyleyerek, bu gruba başka ülkelerin katılabileceğini kaydetti.Müzakerelerin başlayacağı teyit edilirse, bu P5 1 ile İran makamları arasında 1 Ekim 2009'da Cenevre'de yapılan görüşmeden bu yana ilk olacak. Avrupa Birliği Dışişleri Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton, İran ile nükleer görüşmelerin yeniden başlatılmasını ilke olarak kabul ettiğini bildirmişti.Sözcüsünün açıklamasına göre, P5 1'in (BM Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi ve Almanya) temsilcisi durumundaki AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton'ın İran Ulusal Yüksek Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri ve Nükleer Başmüzakereci Said Celili'ye gönderdiği mektupta, Celili'nin diyaloğu yeniden başlatma isteğinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, görüşmenin yeri ve zamanının karşılıklı belirlenmesi önerisinde bulunmuştu.Müzakerelerin mümkün olan en kısa sürede başlatılması dileğini belirten Ashton mektubunda, görüşmelerin güzün başlatılabileceği yönündeki ümidine dile getirmişti.Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, günübirlik resmi ziyarette bulunduğu Portekiz'in başkenti Lizbon'dan ayrılmadan önce, İran Dışişleri Bakanı Manuçehr Mutteki ile Askeri Havaalanı'nın VIP salonunda ikili bir görüşme yaptı.Yaklaşık 1,5 saat süren, heyetlerin katılmadığı başbaşa görüşme sonrasında basına açıklama yapan Davutoğlu, "Dün sayın (AB Dışişleri Yüksek Temsilcisi Catherine) Ashton ile görüşmüştüm. İran'da sürecin bundan sonra nasıl işleyeceğiyle ilgili konuları sayın Mutteki ile paylaştım" dedi.İran ile nükleer programı konusundaki müzakerelerin en kısa sürede başlamasını dilediklerini ifade eden Davutoğlu, "Bu konuda biran önce diyaloğun başlatılabilmesi için görüşmeler yapıyoruz ve bunu teşvik ediyoruz" şeklinde konuştu.Davutoğlu bir soru üzerine, görüşmelerin muhtemel başlama tarihine ilişkin şu an için bir şey söylenemeyeceğini kaydetti.