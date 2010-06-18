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Dünya

'İran'la işbirliği devam edecek S-300'ler dışında'

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Denisov, BM yaptırımları nedeniyle İran ile askeri işbirliğini dondurmadıklarını, ancak S-300 füze savunma sistemlerini de vermeyecekle

18 Haziran 2010 03:00

T24- Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Denisov, BM yaptırımları nedeniyle İran ile askeri işbirliğini dondurmadıklarını, ancak S-300 füze savunma sistemlerini de vermeyeceklerini söyledi.


İtar-Tass ajansının haberine göre Denisov, yaptığı açıklamada, "Rusya olarak İran'a sert yaptırımlar uygulanmasına hala karşıyız. Rusya ve Çin'in ortak çabaları sayesinde İran'a karşı daha sert önlemler paketi engellendi" dedi.


Denisov, BM Güvenlik Konseyi kararının İran'ın uluslararası toplulukla daha fazla işbirliği yapma çağrısı olduğunu, uluslararası topluluğun İran'a karşı yaptırım sinyallerini çok önceden verdiğini kaydetti.


Rusya'nın İran ile askeri işbirliğini sona erdirme gibi bir niyetinin olmadığını söyleyen Denisov, "Güvenlik Konseyi kararı askeri işbirliği alanındaki tüm satışları yasaklayan hükümler içermiyor" dedi.


Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Ryabkov da yaptığı açıklamada, BM  yaptırımlarının İran'a yönelik S-300 füzelerinin satışını yasakladığı yorumuyla hareket ettiklerini, bu yüzden Tahran'a S-300 füzelerini vermeyi düşünmediklerini söylemişti.

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