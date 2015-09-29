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İran'la görüşen Davutoğlu'nun masasında Türk bayrağı olmaması eleştirilere sebep oldu

"Bayrağımız sadece seçim zamanlarında mı aklınıza gelmektedir?"

29 Eylül 2015 23:27

Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'yle yaptığı masada İran İslam Cumhuriyeti'nin bayrağı olmasına rağmen Türk Bayrağı'nın yer almaması tartışma yarattı. MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural, Twitter hesabından "Sayın Başbakan, yabancı bir devletle yaptığın görüşmede Türk Bayrağı neden yoktu? Sen kimi temsil ediyordun?" derken, CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem de Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun cevaplaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi.

Görüntülerle tepki gösteren MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural, Twitter hesabından, görüşmenin görüntülerini yayınlayarak, "Sayın Başbakan, yabancı bir devletle yaptığın görüşmede Türk Bayrağı neden yoktu? Sen kimi temsil ediyordun?" sorularını sordu.

 

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