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Ekonomi

İRAN'LA DOĞALGAZ ANLAŞMASI YOK ANKARA (A.A)

23 Temmuz 2010 17:47

-İRAN'LA DOĞALGAZ ANLAŞMASI YOK ANKARA (A.A) - 23.07.2010 - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, İran Petrol Bakanlığı'nın Türkiye ile İran arasında 1 milyar avroluk doğalgaz boru hattı anlaşması imzalandığına dair bazı basın organlarında yer alan haberlere ilişkin olarak, ''Botaş veya Türkiye Cumhuriyeti Enerji Bakanlığı olarak böyle bir anlaşma imzalamadık'' dedi.  Yıldız, gazetecilerin sorusu üzerine, İran Petrol Bakanı'nın dün Türkiye'yi ziyaret ettiğini, kendisiyle bir takım konuları görüştüklerini söyledi.  Bakan Yıldız, ''Ancak 1 milyar avroluk boru hattı anlaşmasının Türk tarafı biz değiliz. Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ve BOTAŞ olarak böyle bir anlaşmayı imzalamadık'' diye konuştu.  Birden fazla firmanın İran'dan gelecek doğalgazın Avrupa'ya aktarılmasıyla ilgili bir takım müracaatlarının olduğunun yeni bir haber olmadığını anlatan Yıldız, ''Eğer onu kastetmişlerse, bilemeyeceğim. Boru hattından doğalgaz almak için birden fazla firma var, olabilir. O tür gelişmeler olabilir. Ancak BOTAŞ veya Türkiye Cumhuriyeti Enerji Bakanlığı olarak böyle bir anlaşmayı imzalamadık'' dedi. 

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