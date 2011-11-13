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Dünya

'İran'la çatışmaya girmek İsrail için intihar olur'

İran Savunma Bakanı Ahmed Vahidi, İsrail saldırısının bu rejim için bir intihar olacağını söyledi...

13 Kasım 2011 02:00

T24 - İran Radyo Televizyon Kurumunun (IRIB) haberine göre İran Savunma Bakanı Ahmed Vahidi, yeni silahların tanıtım töreninde gazetecilere yaptığı açıklamada, İsrail'in son günlerde saldırı tehditlerini yeniden gündeme getirmesini değerlendirdi.

İsrail'in İran'a saldıracak güçte ve durumda olmadığını belirten Vahidi, ''böyle bir eylemin sonuçlarının siyonist yetkililerce de bilindiğini'' söyledi.

''İran gibi bir güçle çatışmaya girmek siyonist İsrail için intihar olur'' ifadesini kullanan Vahidi, İsrail'in intihar etmek isteyeceği zaman böyle bir karar alması gerektiğini belirtti.

Vahidi, olası bir saldırıya verecekleri ilk cevapla düşmanı saldırı fikrinden caydıracaklarını belirterek, İsrail saldırısının bu ülke için sonun başlangıcı olacağını sözlerine ekledi.

ABD ve İsrail, İran'a yönelik askeri saldırı seçeneğinin masada olduğunu sürekli tekrarlıyor.

Tel Aviv yönetimi saldırı tehdidini son günlerde yüksek sesle dillendirirken, İran hiçbir saldırının karşılıksız kalmayacağı uyarısında bulunuyor.


'İran'ın nükleer silah sahibi olma yarışını durdurmalı'

Öte yandan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, uluslararası toplumun, İran'ın nükleer silahlarla donanması konusundaki yarışını durdurması gerektiğini söyledi.

Netanyahu, haftalık olağan kabine toplantısının başlangıcında yaptığı açıklamada, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun (UAEK) son raporuna değinerek, raporun dünyanın önde gelen ülkeleri ve İsrail'in, "İran'ın sistematik olarak nükleer silah geliştirdiği" yolundaki iddialarını güçlendiren kapsamlı bir belge olduğunu belirtti ve dünyadaki sorumlu her hükümetin, UAEK'nın raporundan bariz sonuçlar çıkarma ihtiyacında olduğunu ifade etti.

Binyamin Netanyahu, "uluslararası toplum, İran'ın, tüm dünya barışını tehlikeye atacak ve kendisini nükleer silahlarla donatma yolundaki yarışını durdurmalıdır" dedi.


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