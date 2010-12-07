İran'la Batı İstanbul'da buluşacak

T24 - İran'ın nükleer programı ile ilgili görüşmelerin ikinci turunun Ocak ayında İstanbul'da yapılacağı duyuruldu.



Iran ve Batılı güçler İran'ın nükleer programının tartışıldığı görüşmelerin ikinci turunu İstanbul'da gerçekleştirecek.

İran Devlet Televizyonu'nun duyurduğu habere göre görüşmeler Ocak ayında gerçekleşecek.

İran ve 6 Batılı ülke arasındaki ilk tur görüşmeler İsviçre'nin Cenevre kentinde gerçekleşti.

Bu görüşmenin amacı taraflar arasında gelecekte yapılacak müzakerelerin çerçevesini çizmekti.

Avrupalı diplomatik kaynaklar bu görüşmelerde İran'ın nükleer hakkının tartışılmayacağını,, çerçeve üzerinde anlaşmaya varılırsa birkaç tur görüşme yapılabileceğini belirtmişti.



