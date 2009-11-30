'İran'ın zamanı azalıyor'

T24 - Birleşik Krallık, İran'ın 10 yeni nükleer tesis inşa edeceğini açıklamasını endişeyle karşıladığını açıkladı. İran'ınsa nükleer tesisilerini dağın içine inşa edeceğini açıkladı.



Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, İran'dan gelen açıklamayı ciddi endişeyle karşıladıklarını belirterek, bunun ayrıca BM Güvenlik Konseyi'nin kararlarının ihlali olacağını da kaydetti.



Bu arada, Beyaz Saray, İran'ın uluslararası endişelere bir yanıt vermek için fazla vaktinin kalmadığını açıkladı.



Beyaz Saray sözcüsü Robert Gibbs, ''İran'ın nükleer programıyla büyüyen endişelere bir yanıt vermesi için zaman azalıyor'' ifadesini kullandı.



ABD Dışişleri Bakanlığı da benzer bir açıklamada bulunmuştu.



İran'ın resmi haber ajansı İRNA, Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad başkanlığında bugün toplanan bakanlar kurulunun, Natanz nükleer santrali ölçeğinde 10 yeni uranyum zenginleştirme tesisinin inşası için Atom Enerjisi Kurumuna yetki verdiğini duyurmuştu.



İran'ın yeni uranyum zenginleştirme tesisleri inşa etme kararı, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) yönetim kurulunun önceki günkü kararının hemen ardından geldiği dikkati çekmişti.



İran nükleer tesisleri dağın içine kuracak



İran, inşası kararlaştırılan 10 yeni nükleer tesisin olası saldırılardan korunması için dağın içine inşa edileceğini bildirdi.



İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi, 10 yeni nükleer tesis inşası ve UAEK 27 Kasım'daki yönetim kurulu toplantısında aldığı karara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Salihi, yeni uranyum zenginleştirme tesislerinin yapımı ve yakıt üretimi kararının, BM Güvenlik Konseyinin daimi üyeleri ile Almanya'dan oluşan "5 artı 1" ülkelerine "sağlam bir cevap" olduğunu söyledi.



"UAEK müfettişleri, sürekli olarak tesislerimizi denetliyor ve kontrol ediyor" diyen Salihi, "Defalarca ilan ettik ve dini lider de buyurdular ki, İran nükleer silah peşinde değil" ifadesini kullandı.



Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşmasına (NPT) taraf olduklarını ve dünyanın nükleer silahlardan arındırılmasını istediklerini kaydeden Salihi, NPT'yi kabul etmeyen ve atom bombasına sahip ülkeler bulunduğunu söyledi.



Yeni nükleer tesislerin ülke geneline dağıtılacağını kaydeden Salihi, "Önleyici tedbirler öncelikli olarak dikkate alınacak ve bu tesisler her türlü saldırıya karşı güvende olacak şekilde dağın içine inşa edilecek" dedi.

