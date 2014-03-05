'İran'ın yolladığı roketleri ele geçirdik'



İsrail donanması tarafından İran'dan gelmekte olan bir gemide roketlerin ele geçirildiği iddia edildi. İsrail yetkilileri, söz konusu roketlerin Filistinli militanlara ulaştırılmak üzere gönderildiğine dair kesin delilleri olduğunu açıkladılar.

İsrail yetkilileri, söz konusu baskının bugün (05.03.) erken saatlerde Kızıldeniz'de gerçekleştiğini kaydettiler. Roketlerin ele geçirildiği iddia edilen geminin Panama bandıralı olup, 17 kişilik mürettebattan oluşan bir kargo gemisi olduğu belirtildi.

İsrail ordusunun açıklamasına göre, istihbarat birimleri bir aydır gemiyi takip etmekteydi. Ordu sözcüsü Peter Lerner, taşınan roketlerin Suriye yapımı M-302 füzeleri olduğunu, Şam'dan kara yoluyla Tahran'a nakliye edildiğini, gemiye yüklendikten sonra Sudan'a ve oradan da Mısır üzerinden Gazze Şeridi'ne götürülmek üzere yola çıktığını iddia etti. Lerner, Tel Aviv'de konuştuğu muhabire, “Elimizde kesin kanıt var. Bu kargonun arkasında İran'ın olduğu gerçeğini biliyoruz” diyerek iddiasını sürdürdü.

Ele geçirilen mühimmatın daha önce de Gazze Şeridi'nde faaliyet gösteren militanlarca kullanılan uzun menzilli füzeler olduğu belirtiliyor.

ABD'de bulunan İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ise söz konusu baskına ilişkin olarak, dünyanın önemli güçleriyle görüşürken İran'ın güler yüzlü davranıp, bir yandan da terör örgütlerine ölümcül silahlar tedarik etmeye devam ettiğini belirterek, “Gerçek İran bu. Gizli küresel operasyonlarının bir parçası olarak sivilleri ve masumları yok etmek üzere roketler, füzeler ölümcül silahlar tedarik ediyorlar” şeklinde konuştu.

İran ya da Gazze'deki Hamas liderinden iddialara ilişkin henüz herhangi bir açıklama ya da yorum yapılmadı.