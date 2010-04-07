İran’ın yıllık ihracatı 21 milyar dolar

T24- İran’ın petrol dışı yıllık ihracatının 21 milyar dolar olduğu bildirildi. Resmi verilere göre, İran son bir yılda (21 Mart 2009-21 Mart 2010) 21 milyar 321 milyon dolar tutarında petrol dışı ihracat gerçekleştirdi.





Petrol dışı ihracatın küresel mali kriz ve yaptırımlara rağmen bir önceki yıla göre yüzde 15,98 artış gösterdiği belirtildi.





İran;ın ihracatında Irak yüzde 19,32 ile ilk sırada yer alırken, bu ülkeyi yüzde 14,66 ile Çin ve yüzde 13,51 ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) izledi. İran;ın aynı süre içindeki ithalatının ise 55 milyar 189 milyon dolar olduğu ve bir önceki yıla göre yüzde 1,52 oranında azaldığı açıklandı. İran;ın 2009;daki yıllık petrol gelirinin ise 55 milyar dolar olduğu bildirilmişti.





ABD ve Batılı ülkelerin çeşitli alanlardaki yaptırımları nedeniyle İran;ın petrol dışı ürünleri ihraç etmede sorun ve engellerle karşılaştığı belirtiliyor.