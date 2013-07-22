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Dünya

ABD ve AB' den temsilciler İran'a davet edildi

İran'ın yeni seçilmiş Cumhurbaşkanı Hasan Ruhanî, İran Devrimi'nden bu yana davet edilmeyen ABD ve Avrupa Birliği temsilcilerinin Cumhurbaşkanlığı devir törenine davet edileceğini açıkladı

22 Temmuz 2013 20:36

İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'dan görevi 4 Ağustos'ta devralacak
olan Hasan Ruhanî, yemin törenine ABD ve Avrupa Birliği'ni de davet etti. İran devriminden beri ABD'ye davet gönderilmiyordu.

İran İslâm Cumhuriyeti'nin cumhurbaşkanlığı yemin töreninde uzun yılların ardından bir ilk yaşanacak. Ağustos ayında yapılacak cumhurbaşkanlığı yemin törenine ABD temsilcilerinin de davet edileceği açıklandı. İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Abbas Arakçı, İran Cumhurbaşkanı Mahmud Abbas'ın seçimleri kazanarak başa gelen yeni cumhurbaşkanı Hasan Ruhanî'ye devredeceği törene ABD ve Avrupa Birliği temsilcilerinin de davet edildiğini açıkladı. İran sözcüsü Arakçı, hangi ülke devlet ve hükümet yetkililerinin davet edileceği ise açıklanmadı.

Ntvmsnbc.com'da çıkan habere göre;Ilımlı Hasan Ruhani'nin bu davetle ABD ve Avrupa Birliği üyelerine işbirliği mesajı vermek istediği iddia edildi.Ruhani, seçilmesi halinde ABD ve AB ile İran'ın nükleer programı konusunda yeni bir diyalog dönemi başlatacağını duyurmuştu. İran'da 4 Ağustos'ta cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturacak olan Hasan Ruhani, ülkesinin atom programı konusunda Batı ile uzlaşmaya vararak, ekonomik yaptırımların kaldırılmasını amaçlıyor. İran'da 14 Haziran'da yapılan cumhurbaşkanlığı Hasan Ruhani ilk turda seçilmeyi başarmıştı.

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