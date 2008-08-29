İran'ın vurulacağı tarih!

Rusya'da parlamentonun alt kanadı olan Duma'nın başkanı yardımcısı Jirinovski, İsrail'in, İran'a saldırmasının kaçınılmaz olduğunu söyledi ve tarihini açıkladı. Hollanda İç Güvenlik ve İstihbarat Örgütü (AIVD) de, ABD'nin birkaç hafta içinde insansız uçakla İran'daki nükleer hedeflere saldırmayı planladığını iddia etti.



Rusya Duma Başkanı Yardımcısı Vladimir Jirinovski, İsrail'in iki aylık bir süre içinde İran'a saldırmasının kaçınılmaz olduğunu öne sürdü.



Güney Osetya ve Abhazya'nın devlet bağımsızlıklarının Rusya tarafından tanınmasını değerlendiren Jirinovski, "Şimdi artık bağımsızlığını tanıdığımız yeni devletlerle bir an önce askeri işbirliği sözleşmeleri imzalayarak bu bölgeye Rus ordusunu göndermenin tam zamanı. Bölgede 50 veya 100 kilometrelik bir güvenlik şeridi oluşturmamız gerekiyor. Söz konusu güvenlik bölgesi, önümüzdeki iki ay içinde başlayacak olan İsrail-İran savaşında bize gerekecek" dedi.



'İran sanayisi yok edilecek'



İsrail'in ABD desteğini de arkasına alarak İran'a yapacağı saldırı sırasında İran'ın tüm sanayi gücünün yok edileceğini ve İranlı göçmenlerin kuzeye kaçmaya başlayacaklarını savunan Jirinovski, "Kafkaslarda oluşturacağımız yeni güvenlik bölgesi sayesinde İranlı göçmenlerin Rusya'ya girişi engellenebilir" dedi.



'Kafkasları Türklerden koruyoruz'



Rusya'nın Güney Kafkas halklarını son 200 yıldan beri Türk ve İranlıların saldırılarından koruduğunu, bölgede barış ve huzurun garantörü olduğunu öne süren Jirinovski, önümüzdeki 5-7 yıl içinde en az 20 devletin daha Güney Osetya ve Abhazya'nın bağmsızlığını tanıyacağını belirterek, "Dünya haritasında iki yeni devlet daha meydana çıktı. Bu artık gerçekleşmiş bir faktördür" dedi.



Hollanda basını 'birkaç hafta' dedi.



Bu arada Hollanda İç Güvenlik ve İstihbarat Örgütü (AIVD) de, ABD'nin birkaç hafta içinde insansız uçakla İran'daki nükleer hedeflere saldırmayı planladığını iddia etti.



Hollanda'nın önde gelen gazetelerinden De Telegraaf'ın, AIVD'ye dayandırarak manşetten verdiği habere göre, İran'daki nükleer endüstriye sızmayı başaran bir Hollanda ajanı, birkaç gün önce ülkesine ABD'nin olası saldırısı nedeniyle geri döndü.



Haberde, ajanın, ABD'nin gelecek birkaç hafta içinde İran'daki nükleer hedeflere insansız uçakla saldırmayı planladığı bilgisiyle döndüğü belirtildi. Habere göre, ABD'nin saldırısı doğrudan İran'ın nükleer enerji faaliyetlerini yürüttüğü yerlerle askeri tesislerini hedef alacak.

