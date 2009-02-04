İran'ın uzaydaki 'Ümit'i Batı'yı endişelendirdi

Omid (Ümit) iletişim uydusunun gönderilmesi, İran İslam Devrimi'nin 30. yıldönümü kutlamalarının hemen ardından geldi.Bunun tarihi bir olay olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, BM yaptırımları altında çalışan İranlı bilim adamlarını başarılarından ötürü kutladı.Ahmedinejad uydunun uzaya "dünyada tek tanrılı inancı, barış ve adaleti yaymak için" gönderildiğini söyledi.ABD, İngiltere ve Fransa ise uydunun fırlatılmasında kullanılan teknolojinin, balistik füzelerde de kullanılabileceği endişesini dile getiriyor.Amerikan Dışişleri Bakanlığı'ndan Robert Wood, "balistik füzelerin geliştirilmesine yol açabileceğini" söylediği İran'ın faaliyetlerini büyük bir kaygıyla izlediklerini açıkladı.Amerikalı bilim insanları da "fazla gelişkin olmayan bir teknolojinin" kullanıldığını belirttikleri füzenin, dünyaya yakın bir yörüngede birkaç ay dolaştıktan sonra atmosferde yanacağı tahmininde bulunuyor.Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Eric Chevallier ise "Bu adımı, askeri nükleer kapasite geliştirme konusundaki ciddi endişelere bağlamadan edemiyoruz" dedi.Öte yandan İngiltere Dışişleri Bakan Yardımcısı Bill Rammell füzenin fırlatılmasının "İran'ın niyetleri hakkındaki ciddi kaygıların altını çizdiğini" söyledi.Rammell "Uydu fırlatma teknolojisinin çifte kullanım alanı vardır." diye konuştu.İran ise Safir-2 füzesiyle taşınan uydunun tamamen barışçı olduğunda ısrarlı.ABD ve Batılı diğer bazı ülkeler, İran'ın nükleer silah üretmek için kapasitesini arttırmaya çalıştığını düşünüyor.Bu nedenle BM yaptırımlarına maruz kalan İran ise iddiaları reddediyor ve nükleer teknolojiyi yalnızca elektrik üretimi için kullandığını söylüyor.