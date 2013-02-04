İran gerçekten uzaya maymun gönderdi mi?

İran’ın uzaya gönderdiğini açıkladığı maymunla ilgili yetkililerin basına verdiği fotoğraflardaki farklılık, İran'ın uzay misyonunun başarısızlığa uğramış olabileceği yorumlarına neden oldu.

Maymunun uzaya gönderilmeden önce ve gönderildikten sonra çekildiği söylenen fotoğraflardaki farklılık kuşku uyandırırken, batı medyası İran'ın uzay misyonunun başarıya ulaşıp ulaşmadığı konusunda kuşkularını belirtti.

28 Ocak'ta basına yansıyan ilk fotoğrafta maymun, bir uzay kapsülünün içinde görülüyor. Maymunun rengi burada açık gri ve sağ gözünün üstünde de kırmızı bir leke var. Maymunun görevinin tamamlayarak Dünya'ya dönüşünün ardından İran haber ajansı ISNA tarafından sunulan ikinci fotoğrafta ise maymunun renginin daha koyu olduğu ve gözünün üstünde de kırmızı lekenin olmadığı görülüyor.

İranlı yetkililer kuşkulara ilişkin bir açıklama yapmazken, sosyal medyada ise iki farklı fotoğrafa ilişkin eğlenceli yorumlar yapıldı. Bunlardan biri de maymunun belki uzaydaki doktor tarafından muayene edildiği ve gözünün üstündeki lekenin çıkarıldığı şeklinde.

(Deutsche Welle Türkçe)