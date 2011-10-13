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Dünya

İran'ın uzaya gönderdiği maymun telef oldu ANKARA (A.A)

13 Ekim 2011 12:45

-İran'ın uzaya gönderdiği maymun telef oldu ANKARA (A.A) - 13.10.2011 - İran'ın, uzaya canlı gönderme denemesi başarısız oldu. İran Bilim Bakanı Yardımcısı Muhammed Mehdinejad Nuri, İsna'ya yaptığı açıklamada, maymunun bulunduğu kapsülü taşıyan Kavoşgar-5 roketinin 1-2 ay önce fırlatıldığını, ancak roket hedefine ulaşmadığı için denemenin duyurulmadığını belirtti. İran, ay başında uzaya canlı gönderme planlarının şimdilik ertelendiğini bildirmiş, ancak bunun nedenini açıklamamıştı. Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, Ağustos'ta yaptığı açıklamada, ülkesinin 2017'ye kadar uzaya insan göndermeyi planladığını söylemişti.

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