İran'ın üst düzey yöneticilerine akıllı telefon yasağı

İran'da üst düzey devlet yöneticilerine, casusluk riski nedeniyle akıllı telefonları kullanma yasağı getirildi.

İran, nükleer programı nedeniyle casusluk faaliyetlerinin en önemli hedefi haline gelmiş durumda. ABD’nin İran’daki nükleer tesislerin bilgisayarlarına Stuxnet isimli bir yazılım yükleyip sistemi yıllar boyunca uzaktan izlediği ve hatta sabote ettiği anlaşılınca durumun ciddiyeti ortaya çıktı.

İran şimdi, özellikle Nükleer faliyetle ilgili görevlerde çalışan veya kritik bilgilere erişim izni olan üst düzey devlet görevlilerinin ve asistanlarının akıllı telefon kullanmasını yasakladı. İran’lı güvenlik uzmanlarına göre bu telefonlar sayısız güvenlik açığı barındırıyorlar ve istihbarat örgütlerinin bu açıkları kullanmaması mümkün değil. Yani her akıllı telefon aynı zamanda, bir dinleme ve izleme cihazına dönüşüyor.

Söz konusu üst düzey görevliler ancak eski nesil, cep telefonlarını kullanabilecekler.