İran'ın uranyum takası konusunda anlaşma sağlandı

T24

ANLAŞMANIN İNGİLİZCE TAM METNİ



Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, İran Dışişleri Bakanı Menuçehr Muttaki ve Brezilya Dışişleri Bakanı Celso Amorim, uranyum takası konusunda üzerinde uzlaşılan mutabakat metnini imzaladı.

İmza töreni, İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinecad, Brezilya Cumhurbaşkanı Lula Da Silva ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın huzurunda yapıldı.

İmzalanan anlaşmaya göre uranyum takasının Türkiye'de yapılması öngörülüyor.

İran'ın 1200 kilogram düşük seviyede zenginleştirilmiş uranyumu yüksek seviyede zenginleştirilmiş uranyumla takas edeceği kaydedildi.

İran Dışişleri Bakanı Muttaki, "Takas olmazsa Türkiye uranyumu İran'a geri gönderecek" dedi.

18 saatte oluşturuldu



Uzlaşı metni, üç ülkenin dışişleri bakanlarının dün 18 saat süren görüşmeleri sonucu oluşturuldu.

İran nükleer takas mektubunu 1 hafta içerisinde Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'na (IAEA) gönderecek.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da, metinde nükleer takasın Türkiye'de yapılacağına dair bir ifade konulduğu için dün sürpriz bir şekilde Tahran'a gitti.

Erdoğan'a ziyaretinde eşi Emine Erdoğan, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Devlet Bakanı Mehmet Aydın ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik eşlik ediyor.

Ahmedinecad çağrı yaptı

Ahmedinecad, dünya güçlerine, ülkesinin nükleer programı konusunda yeni görüşmeler yapılması çağrısında bulundu.

İran lideri imzalanan uranyum takası anlaşmasının ardından basına açıklamalarda bulundu. Ahmedinecad "5+1 ülkeleri için, Uranyum takası anlaşmasını takiben, İran ile dürüstlük, adalet ve karşılıklı saygıya dayanan görüşmelere girme vakti geldi" diye konuştu.

Ahmedinecad'ın konuşmasında sözünü ettiği 5 1 ülkeleri, BM Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi olan ABD, Rusya, Çin, Fransa ve İngiltere'ye, Almanya'nın katılımıyla oluşuyor.





DAVUTOĞLU: ARTIK YAPTIRIMA GEREK YOK





Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu da anlaşmanın ardından İran'a yeni yaptırımlar uygulanmasına gerek kalmadığını söyledi.

Uranyum takas önerisinde, İran'a yüzde 3 buçuk oranın zenginleştirilmiş uranyum karşılığında yakıta dönüştürülmek üzere yüzde 20 oranında zenginleştirilmiş uranyum verilmesi öngörülüyordu. Ancak İran, takasın 3. ülkelerde yapılmasına karşı çıkmıştı.

İran'ın uranyum takasının Türkiye'de yapılmasını kabul ettiği yönündeki haberlerin ardından ani bir kararla Tahran'a giden Başbakan Erdoğan, bugün Azerbaycan'a, oradan Gürcistan'a, sonra da İspanya'ya gidecek.

Muttaki: Anlaşma olmazsa Türkiye Uranyumu koşulsuz iade edecek



İran Dışişleri Bakanı Mutteki de anlaşmanın taahhütlerinin yerine getirilmemesi halinde Türkiye'nin, İran'ın düşük seviyede zenginleştirilmiş uranyumunu "derhal ve koşulsuz olarak" kendilerine iade edeceğini belirtti.

Mutteki, "İmzalanan anlaşmaya göre, şayet takas gerçekleştirilmezseTürkiye sevk edilen uranyumumuzu hemen ve koşulsuz olarak geri göndermek durumunda olacak" dedi.



