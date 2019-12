-İRAN'IN URANYUM ŞARTI NEW YORK ( A.A) - 25.09.2010 - İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, ''nükleer yakıt üreten büyük ülkeler tarafından İran'daki tıbbi araştırmalar için nükleer yakıt gönderilmesi durumunda, ülkesinin uranyum zenginleştirme programını sona erdirebileceğini'' söyledi. BM Genel Kurulu görüşmelerine katılmak üzere New York'ta bulunan Ahmedinejad, kaldığı otelde gazetecilere yaptığı açıklamada, ''uranyumu yüzde 3,5'tan yüzde 20 düzeyine zenginleştirmede ülkesinin bir çıkarı olmadığını, ancak büyük ülkelerin, bazı hastaların tedavisi için gerekli olan tıbbi izotopların üretildiği Tahran'daki reaktöre nükleer yakıt vermeyi reddetmeleri nedeniyle bu zenginleştirmenin zorunlu olarak yapıldığını'' dile getirdi. Ahmedinejad, bir soru üzerine de, ''(Aslında) uranyumun yüzde 20 zenginleştirilmesi ile ilgilenmiyoruz. Onlar (ABD ve müttefikleri) konuyu siyasileştiriyor. Bunu (zenginleştirmeyi) hastalar için yapmak zorunda bırakılıyoruz. Bize (tıbii araştırmalar için gereken) nükleer yakıt temin edildiği zaman, uranyum zenginleştirmeyi durduracağız'' diye konuştu. ''Kendilerine yapılan baskıların ters teptiğini ve daha verimli sonuç elde etmelerine katkı sağladığını'' söyleyen Ahmedinejad, ''ancak karşılıklı saygı içinde müzakerelerin daha yararlı olabileceğini ve bu müzakerelere hazır olduklarını'' söyledi. ABD ve müttefikleri tarafından kullanılan ifadeleri de eleştiren Ahmedinejad, ''Havuç ve sopa dönemi artık bitti. Bu tür ifadeler halkları incitiyor. Bunlar sadece kovboylar ve anlayış özürlü kimseler için iyidir, bunun dışında kesinlikle bir etkisi yok'' dedi. İran'ın, nükleer programla ilgili yapılan müzakerelerin yeniden başlatılması için tarih belirleme sürecinde olduğunu da belirten Ahmedinejad, bunun Ekim ayında olmasının her iki taraf için de uygun göründüğünü kaydetti. Nükleer silah yapımı için uranyumdaki zenginleştirmenin yüzde 90'dan fazla olması gerekiyor. Dolayısıyla İran'ın yüzde 20 zenginleştirme oranı nükleer silah elde etme hedefi için oldukça düşük sayılır. Ancak ABD yetkilileri, İran'ın nükleer silah elde etmek için gerekli uranyum zenginleştirmesine kısa sürede ulaşabileceği yönündeki endişelerini sıklıkla dile getiriyor.