İran'ın Suriye'de paramiliter bir ordu kurmaya başladığı iddia edildi

Amerikan medyasının isimsiz bir istihbarat kaynağına dayandırdığı habere göre İran ve Hizbullah'ın Beşar Esad'ın çekilmesi durumunda Suriye 'de kendi çıkarlarını korumaları amacıyla askeri birlik kurmayı planladıkları iddia edildi.

Amerikan Washington Post gazetesinin ismini açıklamadığı Amerikan ve Ortadoğu sözcülerine dayandırarak yayınladığı haberde İran'ın Suriye'de 50 bin kişilik farklı türde gönüllü askeri kuvvetler oluşturmayı planladığı iddia edildi.

Gazeteye açıklama yapan kaynak "Şu an için niyetleri Suriye rejimine yardım etmek, ancak İran için önemli olan kendisine bağlı, güveneceği bir askeri kuvvete sahip olmaktır.

İran stratejisi iki istikamette gelişiyor. Birincisi Esad'a destek olmak, ikincisi ise Esad'ın düşmesi durumunda kendine bir alan hazırlamak" dedi.

Gazete ayrıca Esad hükümetinden kalanların muhtemelen Tahran'a sıkı bir şekilde bağlı bir kıyı yerleşim bölgesi oluşturacaklarını yazdı.