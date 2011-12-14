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Dünya

İran'ın petrol gelirleri üçte bir oranında arttı WASHINGTON (A.A)

14 Aralık 2011 00:09

-İran'ın petrol gelirleri üçte bir oranında arttı WASHINGTON (A.A) - 13.12.2011 - Uygulanan uluslararası yaptırımlara rağmen İran'ın petrol gelirlerinin bu yıl geçen yıla göre üçte bir oranında arttığı bildirildi. Enerji danışma şirketi IHS CERA'nın raporunda, Tahran yönetimine daha fazla yaptırım uygulanması çağrılarına rağmen İran'ın petrol gelirlerinin geçen yıla göre üçte bir oranında artarak 100 milyar doları geçeceği ve rekor kıracağı belirtildi. IHS CERA, yüksek petrol fiyatlarının İran'ın petrol gelirlerinin artmasının en büyük nedeni olduğunu kaydetti. IHS CERA, İran'a halen uygulanmakta olan yaptırımların "ciddi ekonomik ağrılara" neden olduğunu, bununla birlikte Çin, Hindistan ve Japonya gibi İran petrolü alan ülkelerin engellemesinin büyük uluslararası çaba gerektireceğini kaydetti. IHS CERA, Batı tarafından İran'a uygulanacak her türlü yaptırımın gerilimi yükselteceğini, bunun da çatışma çıkaracağı korkusunu artıracağını ve petrol fiyatlarında yükselme baskısı yaratacağını vurgulayarak, İran'ın, petrol satış fiyatını indirmeyi teklif etmeye zorlanmadığı müddetçe daha fazla gelir elde etmeye devam edeceğini bildirdi.

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