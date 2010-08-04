-İRAN'IN OPERASYONLARINDA 7 TERÖRİST ÖLDÜ ANKARA (A.A) - 04.08.2010 - Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütüne yönelik etkili operasyonları sürerken, İran ordusunun ülke içinde ve sınır ötesine yönelik gerçekleştirdiği operasyonlarda, örgütün ağır kayıplar verdiği kaydedildi. Terör örgütü PKK/PJAK'ın sözde İran sorumlusu ''Çekjin'' kod adlı Zehrettin Ali'nin Salmas kırsalında görüldüğü ihbarı üzerine harekete geçen İran güvenlik güçleri, bölgede geniş çaplı bir operasyon başlattı. Güvenlik güçlerinin operasyonu sonucu ''Çekjin'' kod adlı Zehrettin Ali'nin 4 korumasının öldürüldüğü, kendisinin ise kaçtığı kaydedildi. Operasyonda ölü ele geçirilen korumalardan birinin ''Afat'' kod adlı Eşref Demir olduğu belirlendi. Terörist Zehrettin Ali'nin pusudan yara almadan kurtulması ve 4 korumasının öldürülmesinin, Kandil'deki terör örgütü üst yönetiminde rahatsızlık yarattığı ve ''Çekjin''e yönelik ''ajan/işbirlikçi'' suçlamalarının gündeme gelmesine neden olduğu bildirildi. Salmas bölgesinde yaşanan ve 4 örgüt mensubunun ölümüyle sonuçlanan çatışma sonrasında Zehrettin Ali'nin özeleştiri vermek üzere Kandil'e çağrıldığı öne sürüldü. Ancak Zehrettin Ali'nin, ''infaz'' korkusuyla Kandil'e gitmediği ve Avrupa'ya geçmek için girişimlerde bulunduğu kaydedildi. Öte yandan, İran-Irak sınırında konuşlu İran Ordusu topçu birliklerinin Kandil ve Hakurk bölgesindeki terör örgütü kamplarına yönelik topçu atışları yoğun şekilde devam ediyor. Önceki gün sabahın erken saatlerinde gerçekleştirilen topçu atışlarında 7 teröristin daha öldürüldüğü ve terör örgütüne ait çok sayıda lojistik merkezin imha edildiği bildirildi. Geçtiğimiz hafta Türkiye ve İran güvenlik birimleri yetkililerinin Tahran'da yaptıkları ''terör'' zirvesinde, iki ülkenin terör örgütü PKK ve uzantısı PJAK konusunda ortak mücadele ve anlık istihbarat paylaşımı konusunda somut adımlar atılması yönünde kararlar alınmıştı.