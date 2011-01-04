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Dünya

İRAN'IN NÜKLEER TESİSLERİNİN GEZİLMESİ DAVETİ ANKARA (A.A)

04 Ocak 2011 21:03

-İRAN'IN NÜKLEER TESİSLERİNİN GEZİLMESİ DAVETİ ANKARA (A.A) - 04.01.2011 - İran'ın, nükleer tesislerini gezmeleri için mektup göndererek davet ettiği ülkeler arasında Türkiye'nin de bulunduğu, davetin ise değerlendirilmekte olduğu bildirildi. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) nezdindeki Daimi Temsilcisi Ali Asker Sultaniye'nin, İran'ın nükleer tesislerinin gezilmesi için bazı ülkelere gönderdiği davet mektubunun Türkiye'nin BM Viyana Ofisi nezdindeki Daimi Temsilciliğine de iletildiği öğrenildi. Kaynaklar, davetin henüz değerlendirilme aşamasında olduğunu ve henüz bir karar alınmadığını belirttiler. Mektupta ziyaretin 15 ve 16 Ocakta yapılabileceği, üst düzey yetkililerle görüşmelerin ayarlanabileceği belirtilmişti. İran'ın mektubunun, başta ABD olmak üzere BM'nin 5 daimi temsilcisi ve Almanya ile yapılması gündemde olan yeni görüşmeler öncesi destek elde etme amaçlı olduğu yorumları yapılmıştı.

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